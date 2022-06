Meghan Markle kislányával szoríthatta sarokba II. Erzsébetet

Dédunokája miatt egyezhetett bele Harry Herceg és Meghan Markle platinajubileumi meghívásába a 70 éve trónon lévő II. Erzsébet, aki most találkozott első alkalommal és talán egyben utoljára is az egyesztendős Lilibet Dianával.

Mint ahogyan arról az Index is beszámolt, Harry herceg és Meghan Markle is meghívást kapott II. Erzsébet platinajubileumi ünnepségsorozatára, annak ellenére is, hogy a pár évvel ezelőtt eltávolodott a királyi családtól, és Nagy-Britanniát hátrahagyva az Egyesült Államokba költözött.

Emiatt a most ünnepelt uralkodó sem láthatta még jelenleg egyéves dédunokáját, Lilibet Dianát, akivel a héten első alkalommal találkozhatott. Ez lehet az indok Meghan Markle korábbi barátnője szerint annak is, hogy végül Harryék is ott lehettek az ünnepségen, hiszen a dédunokával tartották sakkban a királynőt.

Azt hiszem, ezzel sikerült a királynő szívére hatniuk. II. Erzsébet nem látta még Lilibetet, és ha mindenképpen szeretett volna találkozni dédunokájával, ami, mivel 96 éves lehet, hogy az utolsó alkalom is volt, így persze hogy engedte, hogy eljöjjenek az ünnepségre

– mondta a Dailystarnak Markle korábbi kollégája és jó barátja, a televíziós műsorvezető Lizzie Cundy, akinek Harry herceg feltűnésekor minden kapcsolata megszakadt a barátnőjével.

Cundy szerint emellett hatalmas illetlenség volt a részükről, hogy Markle-ék megjelentek az eseményen, mivel tudták jól, ha így tesznek, minden szem rájuk szegeződik majd, ezzel pedig elveszik az ünnepelt királynő elől a figyelmet.

Tanulmányozhatnának egy oldalt a királynő történetéből, hogy tudják, hogyan illik viselkedni. Úgy döntöttek, nem akarnak a királyi család része lenni, nem szeretnék kötelességeiket ellátni, ezért az lett volna a legtisztességesebb, ha távol maradnak, és nem veszik el a királynő elől a figyelmet. A királyi család pontosan tudja, hogy a dédunokával tartották sakkban a királynőt, ennek ellenére senki sem állította meg őket

– vélekedett.

