Elképesztő kínálattal startol el a Disney+ Magyarországon

Június 14-étől Magyarországon is elérhető lesz a népszerű streamingszolgáltató, a Disney+, amely elképesztő kínálattal robban be a hazai piacra, a filmrajongók a legnépszerűbb Star Wars- és Marvel-filmeket is láthatják majd a Disney-alkotások mellett a platformon.

Jó hír a hazai filmszerelmeseknek: hatalmas és elképesztő kínálattal érkezik a magyar piacra a Disney+. A streamingszolgáltató több mint 900 filmmel, 800 sorozattal és 150 exkluzív, saját gyártású alkotással készül a június 14-i indulásra, a rajongók egy platformon belül juthatnak majd hozzá a Disney, a Pixar, a Marvel, a Star Wars, a National Geographic és a Star legnépszerűbb alkotásaihoz.

A Csillagok háborúja-rajongók igazán örülhetnek, hiszen a Disney+ ad otthon majd a Skywalker-sagának, hiszen a platformon mind a kilenc Star Wars-film látható lesz. A fénykardok mellett a szuperhősökből sem lesz hiány, hiszen a Marvel-univerzum nagy része a Disney+-ra költözik, közel 40 film és sorozat közül választhatnak már a rajongók, a képernyőkön feltűnnek majd a Bosszúállók, Thor és Marvel Kapitány is.

A sci-fi műfaj kedvelő mellett az ismeretterjesztő filmek kedvelőinek is kedvez a szolgáltató, kínálatukban olyan National Geographic-alkotások közül választhatunk majd, mint A Mentőakció és a Free Solo – Mászókötél nélkül, a Jeff Goldblum világa. A realityk világába is betekintést nyerhetnek a Disney+ felhasználói, a streamingszolgáltató kínálatában a The Kardashians és a Királynők is megtekinthető lesz.

Mesékben és ifjúsági alkotásokban sem lesz hiány a platformon, a kínálatba bekerült a Hamupipőke, az Aranyhaj és a nagy gubanc, A Hercegnő és a béka és A kis hableány, de látható lesz Hannah Montana és Violetta is.

A filmkedvelők június 13-a éjfélig, egy exkluzív bevezető ajánlat keretében regisztrálhatnak Magyarországon a Disney+-előfizetésre, amelynek a díja 19 890 Ft. Ez azt jelenti, hogy a rajongók 12 hónapnyi Disney+-szolgáltatást kapnak nyolc hónap áráért – a Disney+ bevezetésének napjától elérhető havi árakhoz képest.

Az indulásakor, június 14-től érvényes standard árakat havi 2490 forintban, az éves előfizetést 24 900 forintban állapították meg. A felhasználók kiváló képminőséget élvezhetnek majd, bizonyos filmek esetében akár négy párhuzamos streamen, 4K videóminőségben nézhetik a kínálat alkotásait.

A felhasználók ezenkívül akár hét különbözőprofil közül is választhatnak. Köztük szerepel a szülők számára készült gyerekbarát profil is, amely könnyű navigációt és az életkornak megfelelő, gyermekeknek szóló tartalmakat biztosít.

Az alábbi filmeket már biztosan elérheti a június 14-i induláskor:

National Geographic

Jeff Goldblum világa

Cousteau, a legenda

Lecsapolt óceán

Free Solo – Mászókötél nélkül

Gordon Ramsay: Új utakon

Üdv a Földön! – első évad

Életem a cápák között

Állati gyerekmesék – első évad

Bear Grylls: Sztárok a vadonban

A Mentőakció

Árnyak tengere

Elszakítva

Jane – Egy élet a csimpánzok között

Fauci

A bálnák titkos élete

Pixar

A végtelenen túl: Buzz Lightyear útja

Merida, a bátor

Egy bogár élete

Verdák

Verdák 2

Verdák 3

Coco

Szenilla nyomában

Némó nyomában

Dinó tesó

A hihetetlen család 2

A hihetetlen család

Agymanók

Luca

Szörny Egyetem

Szörny Rt.

Előre

L'ecsó

Lelkiismeretek

Toy Story – Játékháború

Toy Story – Játékháború 2

Toy Story 3

Toy Story 4

Pirula panda

Fel!

A Pixar Story

Wall-E

Disney

Volt

Szörnyella

Encanto

Jégvarázs

Hamilton

Stargirl Hollywoodban

Lilo és Stitch – A csillagkutya

Demóna

Vaiana

Muppets

Repcsik

Raya és az utolsó sárkány

Aranyhaj és a nagy gubanc

Zootropolis – Állati nagy balhé

Dzsungeltúra

Cipőpipőke

Ralph lezúzza a netet

Mary Poppins visszatér

Jegesmedve

The Beatles: Get Back – első évad

Hannah Montana

Chip és Dale - Élet a parkban – első évad

Chip és Dale: A Csipet Csapat – első évad

High School Musical

Violetta

Párhuzamosok – első évad

Kerge Kacsák: Így kell tarolni!

Star

Halál a Níluson

Pam&Tommy – első évad

West Side Story

The Kardashians – első évad

Gyilkos a házban – első évad

Rémálmok sikátora

King's Man: A kezdetek

A kibukott – első évad

Tammy Faye szemei

A Grace klinika

A nomádok földje

A Simpson család

The Walking Dead

Dopesick

Family Guy

Szingli és piás – első évad

Így jártam apátokkal – első évad

Fre Guy

Az utolsó párbaj

Drágán add az életed!

Három óriásplakát Ebbing határában

Modern család – első évad

Végtelen égbolt

Avatar

A Francia kiadás

A nyolcadik utas: a Halál

A Rezidens

Titanic

No Exit

Lost: Eltűntek – első évad

Jojo Nyuszi

Hétköznapi vámpírok – A sorozat 1.évad

Született feleségek

Az ördög Pradát visel

Y, Az utolsó férfi

Az aszfalt királyai

Homeland: A belső ellenség – első évad

A kedvenc

American Horror Stories

Amerikai Horror Story

Utódok

Árok

Futurama – első évad

Buffy, a vámpírok réme

Armageddon

X-akták

Apáca show

Star Wars

Boba Fett könyve – első évad

A mandalóri – első és második évad

Obi-Wan Kenobi – első évad

Zsivány Egyes – Egy Star Wars-történet

Solo: Egy Star Wars-történet

Star Wars: Egy új remény

Star Wars: A klónok támadása

Star Wars: A Jedi visszatér

Star Wars: A sithek bosszúja

Star Wars: A Rossz Osztag, 1. évad

Star Wars: A Birodalom visszavág

Star Wars: Az ébredő Erő

Star Wars: Az utolsó Jedik

Star Wars: Baljós árnyak

Star Wars: Skywalker kora

Star Wars: Látomások, 1. évad

Marvel

A Hangya

A Hangya és a Darázs

Bosszúállók: Ultron kora

Bosszúállók: Végjáték

Bosszúállók: Végtelen háború

Fekete Párduc

Fekete Özvegy

Amerika Kapitány: Polgárháború

Amerika Kapitány: Az első bosszúálló

Amerika Kapitány: A tél katonája

Marvel Kapitány

X-Men: Sötét Főnix

Deadpool

Deadpool 2

Doctor Strange

Örökkévalók

A Sólyom és a Tél Katonája – első évad

A galaxis őrzői

A galaxis őrzői vol. 2

Sólyomszem – első évad

A Vasember

Vasember 2

Vasember 3

Logan – Farkas

Loki – első évad

Bosszúállók

Holdlovag – első évad

Ms.Marvel – első évad

Shang-Chi és a Tíz Gyűrű Legendája

Thor: Ragnarök

