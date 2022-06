Bodrogi Gyula: Hatalmas sebességgel megyek ki a bajból

A színész már az otthonában lábadozik, és a kényszerpihenőnek köszönhetően több időt tud töltetni a szeretteivel is.

Ahogy arról a korábbiakban beszámoltunk, a színészt két héttel ezelőtt szállították kórházba, mivel bevizesedett a tüdeje, ám azóta már szerencsére javulni kezdett az állapota, így hazaengedték. Otthonában lábadozva most igyekszik a pihenésre koncentrálni, és az orvosok utasításait követni.

Hatalmas sebességgel megyek ki a bajból. Amit a doktorok mondanak, azt betartom. Szófogadó beteg vagyok, velük ellentétben én nem értek az orvostudományhoz, így kénytelen vagyok azt csinálni, amit mondanak

– mondta a Storynak Bodrogi Gyula, akiről kedvese, Angéla gondoskodik, hogy minél többen tudjon pihenni.

Mint azt a színész elárulta, szeret dolgozni, így csak annyi időt tölt pihenéssel, amennyit muszáj, addig is a családjával van. Most pedig unokájával, Enikővel is sok időt tud együtt tölteni.

Eddig főleg ünnepekkor találkoztunk, mert mindig nagyon sokat dolgozott, de most tudunk egymásra figyelni, sokat beszélgetünk, és tudok tőle szakmai tanácsokat kérni, mit hogyan csináljak

– nyilatkozta a lapnak Enikő, aki nagyszülei nyomdokaiba lép, már meg is jelent az első dala, de jövőbeli tervei között szerepel még egy duett nagyapjával, aki nagyon büszke rá.

A tehetsége az övé, nem az én érdemem. Mindenben támogatni fogom. Én nagyon szépnek és tehetségesnek tartom, de ki legyen vele elfogult, ha nem a nagyapja?

– mondta Bodrogi, aki ugyan félti unokáját, de örül annak, hogy ugyanazt a szakmát választotta, mint ő. Illetve arra bátorítja, hogy mindig azt csinálja, amit nagyon szeretne, és soha ne hátráljon meg, saját maga miatt.

(Borítókép: Bodrogi Gyula. Fotó: Kaszás Tamás / Index)