Újabb bőrt húznak le Johnny Depp és Amber Heard peréről

Dokusorozatban mutatják be Depp és Heard pereskedését. A legújabb hírek szerint a színész ügyvédje, Camille Vasquez is szerepet kap majd benne.

Végéhez érkezett Johnny Depp és Amber Heard évek óta tartó sárdobálása. Az egykori pár amiatt vonult bíróságra, mivel a színésznő egy cikket írt a Washington Postba a családon belüli erőszakról, amelyben áldozatként mutatta be magát. Ugyan Depp nevét nem említette az írásban, de könnyen kikövetkeztethető volt, hogy róla van szó. A színész ötvenmillióra be is perelte, mire Heard százmilliós pert akasztott a nyakába. Az esküdtek azonban Deppnek hittek, akinek 10,35 millió dolláros kártérítést ítéltek, míg a színésznőnek kétmillió dollárt.

Az ügy körüli felhajtásból ítélve nem meglepő, hogy a filmkészítők le is csaptak a sztorira. A Warner Bros. Discovery volt a legélelmesebb, akik a pár egyik 2020-as peréről már tavaly készítettek két részt a Johnny vs. Amber című dokusorozathoz a Discovery+-ra. A rágalmazási pernek köszönhetően viszont újabb két részre lehet számítani, amelyekben Depp és Heard nézőpontját is bemutatják majd. A felek jogi csapata mellett tanúkat, barátokat és családtagokat is meg fognak szólaltatni.

A Hollywood Reporter információi szerint az már biztosnak tűnik, hogy a színész ügyvédje, Camille Vasquez, aki rendesen megizzasztotta a bíróságon Amber Heardöt, szintén szerepelni fog a produkcióban, ahogy Benjamin G. Chew is.

(Borítókép: Amber Heard és Johnny Depp 2022. május 16-án. Fotó: Steve Helber / POOL / AFP)