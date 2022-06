A filmtörténelem egyik legikonikusabb alkotása, az E.T., a földönkívüli 40 éve ezen a napon került a mozikba az Egyesült Államokban, az 1982-es sci-fi azonban a mai napig rendkívül népszerű és feledhetetlen. A kilenc Oscar-jelölést kapó film két verziót is megélt, és a csak a gyerekek által igazán megértett űrlényhez kapcsolódik a mozitörténelem egyik legismertebb, a lény Hold előtt elbicikliző jelenete is. De mit tud a ma 40 esztendős, világító ujjú, hazatelefonáló E.T.-ről?

(Borítókép: Archive Photos / Universal / Getty Images)