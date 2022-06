Tom Jones és Frank Sinatra megkínzását tervezte Charles Manson szektája

Egy könyvből derült fény arra, hogy a hírhedt sorozatgyilkos, Charles Manson szektájának egyik tagja több hírességet is kiszemelt, akiknek meggyilkolását tűzte ki célul. Ám a terv végül nem valósulhatott meg, szerencsére.

Charles Manson az Amerikai Egyesült Államok egyik legismertebb sorozatgyilkosának számít, aki élete során egy szektát is alapított, a tagok egy családként kezelték egymást. A szekta még 1969 augusztusában hajtott végre egy mészárlást, hat embert öltek meg, köztük Sharon Tate színésznőt, ám a tetteseket végül elfogták és a szekta feloszlott. Mint az a The Last Charles Manson Tapes című, Dylan Howard és Andy Tillett által írt kötetből kiderül, a jövőbeli terveik között szerepelt, hogy további hollywoodi sztárokat, köztük Tom Jonest, Frank Sinatrát és Elizabeth Taylort tegyék el láb alól, ám a szektatagok elfogásának hála ez nem valósulhatott meg. Tetteiket egy dolog vezérelte: hogy bosszút álljanak, amiért Charles Mansonnak nem jutott Hollywood dicsfényéből.

Az öldöklés kezdete

1969. augusztus 8-án Manson szektája, a Manson-család tagjai betörtek a 26 éves modell-színésznő Sharon Tate otthonába, aki az azt megelőző évben ment feleségül Roman Polanski rendezőhöz. Tate, aki ígéretes tehetségnek számított, épp nyolc hónapos terhes volt, így tökéletes célpontnak bizonyult. Manson bajtársai végül három barátjával együtt gyilkolták meg őt egy Los Angeles-i házban, ami Terry Melcher lemezproduceré volt, de bérbe adta Tate-nek. Melcher egyébként majdnem leszerződtette a csalódott rocksztárt, Mansont, akinek a visszautasítás igencsak szúrhatta a szemét, ezért felesküdött a világ ellen – írja a Sun.

A gyilkosságsorozat itt még nem ért véget, mivel egy nappal később, augusztus 9-én a szektatagok betörtek Leno és Rosemary LaBianca közeli otthonába, megkínozva és megölve a házaspárt. Mindkét gyilkosság esetében megcsonkították a holttesteket, és az áldozatok vérével írtak a falra. Mindez Manson terve szerint valósult meg, aki egy faji háború kirobbantását akarta megvalósítani, ami a világvégét hozta volna el. Azt tervezték, hogy a gyilkosságokat a Fekete Párducok radikális polgárjogi mozgalomra fogják – amelyet két afroamerikai egyetemista alapított, ezzel konfliktust kirobbantva a fehérek és a színes bőrűek között. Ez idő alatt egy földalatti városban bújtak volna meg, aminek Manson szektatársainak tett beszámolója szerint a kaliforniai Halál-völgyben van titkos bejárata. Amikor pedig a faji háború véget ért, a feketék átvették volna az irányítást, amihez Manson szerint túl buták lettek volna, így ők ragadták volna meg az alkalmat a hatalom átvételére.

A tervet a Beatles White Album cím lemezén szereplő egyik dalról, a Helter Skelterről nevezte el. Sőt, azt állította, hogy a zenekar a dalaikon keresztül kommunikál a szektatagokkal. Annak érdekében pedig, hogy a fiatal, befolyásolható hippik minden szavát igyák, Manson folyamatosan LSD-t adott nekik, ahogy fizikai, lelki és szexuális zaklatás áldozataivá is váltak. A Tate- és LaBianca-gyilkosság híre sokként érte az Egyesült Államokat, és sokan úgy tartják, hogy ezen események okozták közvetve a hippikorszak végét.

Los Angeles polgárai pánikba estek. A hétvégére a fegyvereladások az egész városban az egekbe szöktek. Ezenkívül a magasan képzett őrzőkutyák ára is megháromszorozódott

– olvasható a kötetben.

Világsztárokat akartak megölni

A Manson-szekta egyik tagja, Susan Atkins, aki szintén részt vett a gyilkosságokban, később arról is beszámolt rabtársainak, hogyan tervezték megkínozni és meggyilkolni Hollywood legnagyobb sztárjait. Virginia Graham, Atkins egykori cellatársa 1970. október 9-én ezt mondta a bíróságnak:

Azt mesélte nekem, úgy döntött, meggyilkolja Elizabeth Taylort és Richard Burtont. Elmondta, hogy alaposan átgondolta, és olyasmit szeretne tenni, amiről úgy gondolja, hogy szokatlan, és ismét sokkolná a világot. Elmesélte, hogyan kell kivájni az emberek szemét, ahogy Charlie mutatta neki, ezért eldöntötte, hogy kivájja Elizabeth Taylor szemét

– mondta Graham, akinek Atkins azt is elárulta, azt tervezte, hogy egy kést felforrósít, míg vörös nem lesz, majd Elizabeth Taylor arcához teszi, hogy később is nyoma maradjon. Mint az a könyvből kiderült, Virginia Graham tanúvallomása szerint Atkins a szívtipró Richard Burton kasztrálását tervezte, ám nem ő volt az egyedüli, akit megcsonkított volna.

Atkins speciális büntetéseket írt le, Tom Jonest például késsel fenyegette volna, majd miután lefeküdt vele, elvágtak volna a torkát. Frank Sinatrát egy húshorogról lógatta volna le fejjel lefelé, majd megnyúzta volna miközben a zenéje megy a háttérben. A bőrét lebarnítva pedig pénztárcát készített volna belőle

– olvasható a könyvben, amelyben azt is részletezik, hogy Mansonék Sharon Tate meggyilkolása után realizálták, mekkora hírértéke van, ha egy hírességet gyilkolnak meg, így Atkins tervei sem lehettek puszta kérkedések.

Állatok vérét itták

A mészárlássorozatnak Manson letartóztatása vetett véget 1969 októberében. Élete hátralévő részét börtönben töltötte, itt is halt meg 2017 novemberében 83 évesen. Hosszas vallomásában Graham elmondta azt is, hogy Atkins beszámolt neki azokról a bizarr rituálékról, amiket a Los Angelestől nyugatra lévő otthonukban végeztek.

Elmondta nekem, hogy Charlie különféle alkalmakkor keresztre vetette magát, egy lány letérdelt a kereszt tövében, ő pedig nyögött, kiáltott, mint akit keresztre feszítettek. Állatokat is feláldoztak és a vérüket itták termékenységi rítusként, mert Charles azt akarta, hogy a lányok gyerekeket szüljenek, egy új társadalmat akartak kialakítani, egy újfajta emberi lényt

– fejtette ki Graham.

Atkins a jelentések szerint azt is elmondta cellatársának, miszerint gyakran tartottak orgiákat LSD hatása alatt, amelyek igencsak el tudtak fajulni. Az sem számított, hogy férfi férfival, nő meg nővel bújt ágyba. Mansont atyjuknak, vezetőjüknek, szerelmüknek írta le, illetve Jézushoz hasonlította, aki a sivatagba fogja őket vezetni.

Volt egy óriási lyuk a Halál-völgyben, amiről csak Charlie tudta, hol van. De jelenleg is létezik egy föld alatt élő civilizáció

– állította Atkins cellatársának, akinek azt is kifejtette, Manson el fogja vinni a szektatagokat és a kiválasztottakat oda, hogy ott éljenek tovább.

Susan Atkins végül 61 éves korában halt meg 2009-ben egy kaliforniai börtönben, míg a szekta egy másik tagja, Patricia Krenwinkel 50 év után szabadulhat. Krenwinkel egy villával szúrta hasba Leno LaBiancát, majd a vérével írt különböző feliratokat a falra. Korábban már 14-szer tagadták meg a feltételes szabadságra helyezését, ám most végül révbe ért az indítvány.



(Borítókép: Charles Mansont rendőrök kísérik ki a tárgyalóteremből 1971. január 25-én. Fotó: Bettmann Archive / Getty Images)