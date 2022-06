Mi lesz, ha Amber Heard nem tudja kifizetni a kártérítést Johnny Deppnek?

Több millió dollárt ítélt oda a bíróság Johnny Deppnek az általa indított rágalmazási per kártérítéseként, ám felmerül a kérdés, hogy mi fog történni akkor, ha Amber Heard képtelen kifizetni az összeget. Egy jogi elemző szerint ez főleg a feleken múlik.

Ahogy arról a korábbiakban beszámoltunk, Johnny Depp javára döntött a bíróság a rágalmazási perben, amit korábbi neje, Amber Heard ellen indított. A színész amiatt akasztott 50 millió dolláros pert volt felesége nyakába, mert az a Washington Postba írt egy cikket, amelyben családon belüli erőszak áldozataként mutatta be magát. Bár az írásban nem említette név szerint Deppet, de érzékelhető volt, hogy róla van szó. Heard ellentámadásként szintén beperelte a színészt 100 millió dollárra, mivel azt állította, hogy lejáratókampányt indított ellene. A hol komikus, hol komolyan vehető tárgyalássorozaton több ízben is fény derült a színésznő hazug állításaira, amelyeknek az esküdtek sem dőltek be, a színésznek adtak igazat.

A bíró végül 10,35 millió dollárt ítélt kártérítésként Deppnek, míg Heardnek 2 millió dollárt az általa benyújtott kereset alapján. A színésznő ügyvédje, Elaine Bredehoft már a tárgyalást követően közölte, hogy fellebbezni fognak az ítélet ellen, továbbá közölte, Heard nem tudja kifizetni a kártérítést. Hogy mi fog történni akkor, ha tényleg ez a helyzet áll fenn, arról egy jogi elemző beszélt – írja a People.

Emily D. Baker elmondása szerint főleg a feleken múlik, hogyan rendezik az ügyet. Korábban már volt szó arról, legalábbis Depp ügyvédje a záróbeszédében azt közölte, hogy a per nem a pénzről szólt, így Baker azt feltételezi, könnyen meglehet, hogy Deppék eltekintenek a kártérítéstől, amiről egy nyilatkozatot adnak ki.

Ha mégis a kártérítés kifizetését kérik, az egy külön folyamatot indít el a bíróságon, az ingatlanok esetleges lefoglalásáról, a fizetés módjának meghatározásáról

– magyarázta az elemző, aki azt is kifejtette, ha ő Depp csapatához tartozna, biztos arra törekedne, hogy a bírósági végzés megszerzésével kötelezzék Heardöt, hogy tartózkodjon a rágalmazó kijelentésektől a jövőben, illetve ne bújjon ki a kártérítés kifizetése alól.

Baker megjegyezte, ha Deppet nem is igazán érdekli a pénz, az annál inkább foglalkoztatja, hogy Heard a továbbiakban ne vádolja meg őt egy olyan dologgal sem, amelyek rossz színben tüntethetnék fel őt, kihatással a karrierére.

Az ítélet meghozatala egy dolog, ahogy a pénz behajtása is teljesen más tészta

– mondta, hozzátéve, ha Deppék igényt tartanak a nekik megítélt összegre, akkor akár ingatlanokat vagy Heard fizetését is lefoglalhatják, és a bíróságon keresztül követelhetik a kártérítés behajtását. Mint kifejtette, az ítélet végrehajtása hosszadalmas bírósági eljárást vonhat maga után.

Pr-szempontból nem lenne túl ideális, ha Johnny Depp agresszívan próbálná meg végrehajtatni az ítéletet

– magyarázta az elemző, aki szerint a csődbejelentés sem segíthet Heardön, mivel egy szándékos károkozásról van szó, ami már önmagában kizárja ezt a lehetőséget.

(Borítókép: Ron Sachs / Consolidated News Pictures / Getty Images)