Először szólalt meg Amber Heard: Megértem a döntésüket!

A színésznő interjút adott egykori férje, Johnny Deppel való pereskedését követően, amelyben többek között arról számol be, egyáltalán nem hibáztatja az esküdteket a döntésük miatt.

Johnny Depp és Amber Heard nézeteltérése nem először végződött bírsági üggyel, ám a legutóbbi, rágalmazási perük világszerte nagy nyilvánosságot kapott. A színész amiatt perelte be korábbi nejét, hogy a Washington Postba írt egy cikket, amelyben családon belüli erőszak áldozataként hivatkozott magára. Depp neve nem lett megemlítve az írásban, de mindenki tudta, hogy róla van szó. A színész ezt követően 50 millió dollárra perelte be Heardöt, aki azt állította, Depp lejáratókampányt indított ellene, így ő is 100 millió dolláros pert akasztott a nyakába.

A tragikomikus tárgyalássorozat végeztével az esküdtek végül Deppnek adtak igazat, így kvázi kijelentve, hogy Heard hazudott a bántalmazásokról. 10,35 millió dollár kártérítést kell megfizetnie a színésznek, míg Depp kétmillió dollárral lóg neki.

Az ítélet megszületése óta nem lehetett látni egyetlen interjút sem a színésznővel, legalábbis eddig a pillanatig: a közelmúltban az NBC-nek nyilatkozott. Az beszélgetést június 17-én fogják adni a tévében, ám egy rövid részlet már napvilágra került, amelyben Heard mondhatni próbálja kimosdatni az esküdteket.

Nem hibáztatom őket. Tulajdonképpen megértem a döntést. Nagyon szeretik őt, és sokan azt hiszik, ismerik is. Nagyszerű színész

– jelentette ki Heard, akinek szóvivője arról is beszámolt az Independentnek, miért döntöttek úgy, hogy a színésznő televíziós interjút ad.

Mint közölte, Johnny Depp jogi csapata és maga a színész is minden lehetőséget megragadott az ítélet óta, hogy megszólaljanak a történtekkel kapcsolatban, amivel Heardék nem éltek. Ám a televíziós interjúban Heard bővebben ki tudta fejteni gondolatait és érzéseit, amelyet a tanúk padján nem sok esetben tehetett meg.





(Borítókép: Amber Heard színésznő 2022. június 1-jén a Fairfax megyei bíróság épülete előtt. Fotó: Rod Lamkey / Consolidated News Pictures / Getty Images)