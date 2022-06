Hőségben egy rövid bevásárlás is halálos lehet – Ne hagyja házi kedvencét az autóban!

A nyári hőség beköszöntével különösen figyelnünk kell házi kedvenceinkre is, hiszen egy autóban hagyott állat számára egy gyors, 10-20 perces bevásárlás is végzetes lehet.

Sajnos az idei év is tartogatott már tragédiát, egy négyéves kislány vesztette életét, miután véletlenül egy kisbuszban felejtették. A hőség és a tűző nap miatt akár percek alatt is 30-40 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet az autóban, ezért ezekben a hónapokban semmi esetre se hagyjunk senkit az autóban, még a kisállatainkat sem.

A lehúzott ablak a hőguta és a kiszáradás ellen nem segít, emiatt mindenképpen, ha csak egy 10-20 perces bevásárlásról is van szó, vigyük magunkkal kedvencünket.

Soha, semmilyen esetben se hagyja az autóban a házi kedvencét, mert percek alatt felforrósodhat az autó, emellett pedig a sétáltatást is mindig fontolja meg a nagy hőségek idején, hiszen a forróságban egy kisebb testmozgás is végzetes lehet a kutyája számára

– figyelmeztetett A Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals elnevezésű állatjólét-szervezet szakértője, Esme Wheeler a The Sun hasábjain.

A szakember tanácsát a Battersea Dogs & Cats Home állatvédő szervezet is megerősítette, hangsúlyozva: „Semmilyen körülmények között ne hagyja egyedül a kutyáját az autóban! Ha csak pár percre teszi, már az is végzetes lehet, akkor is, ha az árnyékban parkol, vagy nyitva hagyja az ablakot.”

A hőguta és a kiszáradás végzetes lehet

Egyes fajták és bizonyos betegségekben szenvedő kutyák a hőségben még nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint társaik, így az ilyen házi kedvencek gazdáinak nagyon körültekintőnek kell lenniük a nyári meleg miatt.

„Minden kutyafajta veszélyben van, de ha kutyájának olyan betegsége van, ami befolyásolja a légzését, akkor még könnyebben túlmelegedhet, csakúgy, mint a túlsúlyos vagy a vastag bundájú kutyák, de néhány nagy testű és nyomott orrú fajta esetében is fokozott figyelemre van szükség” – emelte ki Esme Wheeler.

A kis kedvencek komoly egészségkárosodást szenvedhetnek a nagy melegben, a hőguta vagy a kiszáradás pedig akár végzetes is lehet. Dr. Dan O'Neill, a Royal Veterinary College docense a lap megkeresésére aláhúzta: „A hőguta, napszúrás vagy kiszáradás szervi elégtelenséghez, agykárosodáshoz, végső soron pedig halálhoz vezethetnek. Hetekbe telhet, amíg a kutya megszokja a meleg időjárást, amiben nem segít a nagy hőmérséklet-ingadozás sem.”

Amire a nyári hőségben figyelni kell:

Soha ne hagyja a kutyát a forró autóban!

Ne zárja be semmilyen zárt térbe, lakókocsiba, télikertbe vagy szellőzés nélküli szobába!

Korán reggel vagy késő este vigye sétálni a kutyáját, így elkerülve a legnagyobb hőséget.

Kerülje a nagy aktivitást igénylő játékokat, ne hajtsa túl kedvencét!

Amennyiben a kutyájának valamilyen alapbetegsége van, fokozottan ügyeljen rá, csak akkor vigye ki a melegbe, ha az feltétlenül szükséges!

Mindig legyen lehetősége a kutyának naptól védett, árnyékos helyen lepihenni, mindig ügyeljen arra, hogy legyen friss vize!

A forró talaj a kutyák mancsának sem tesz jót, ha öt másodpercnél tovább nem tudja a saját tenyerét sem a betonon tartani, kedvencét se vigye oda!

Használjon állatbarát fényvédő krémet kutyáján is, ha annak szabad bőrfelülete van!

Amennyiben háziállatot lát bezárva egy autóban, azonnal hívja a 112-t, amennyiben pedig az érintett állat láthatóan nagyon rosszul van, vagy nincsen már magánál, törje be a jármű ablakát!

(Borítókép: Jonas Walzberg / picture alliance / Getty Images)