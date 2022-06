A hírnév okozta stressz és a nagy hajtás következtében nem egy egészségügyi probléma alakulhat ki, amelyek felett a sztárok hajlamosak szemet hunyni. Betegsége tette parkolópályára a kanadai énekest, Justin Biebert is, akinek egyik napról a másikra bénult le a fél arca. Nem ő az egyedüli.

A napokban robbant a hír, miszerint Justin Biebernél a Ramsay Hunt-szindrómát diagnosztizálták, aminek következtében a fél arca lebénult. A betegség annyira megkeseríti az életét, hogy a közelgő koncertjeit is le kellett mondania – reméljük, a magyarországiak nem tartoznak közéjük. Az ijesztő tünetekkel járó betegségből nagy eséllyel felgyógyul a páciens, azonban komoly problémáról van szó, így nem lehet félvállról venni.

Mi a Ramsay Hunt-szindróma?

1907 óta viseli egy New York-i neurológus, James Ramsay Hunt nevét a kórkép. A varicella zoster herpeszvírus okozta Ramsay Hunt-szindróma a fülkagylót és a hallójárat környékét érintő betegség, ahol a legtöbb esetben herpeszes hólyagok alakulnak ki, ám előfordul, hogy csak fülfájdalom tapasztalható. A varicella zoster vírus a felelős egyébként a bárányhimlő kialakulásáért gyerekkorban, illetve az övsömörért a felnőttek esetében. A herpeszvírus azonban a bárányhimlőből és övsömörből való felgyógyulás után sem távozik a szervezetből. Tehát a szindróma, ami az arcmozgató ideget érinti, nem friss fertőzés következményeként alakul ki. A vírus továbbra is jelen van a szervezetben az érző ideggyökökben, és csak akkor aktivizálódik, amikor az immunrendszer le van gyengülve.

Ugyan javarészt idősek körében fordul elő, vagy immunrendszert érintő betegség miatt alakul ki, nem túl gyakori betegség. Az első tünet az erős, kibírhatatlan fülfájás szokott lenni, amit általában, de nem minden esetben a fülherpesz megjelenése követ a fülkagylón és a hallójárat bemenetében, akár a dobhártyánál is. Nem ritka a fül kipirosodása sem. A féloldali arcbénulás azon az oldalon jelenik meg, ahol korábban a fülfájdalom is jelentkezett. Ez annak következtében alakul ki, hogy az arcmozgató ideg működésképtelen lesz. Továbbá ugyanazon oldalon az ízérzészavar sem kizárt, ahogy szem- és szájszárazság, halláscsökkenés, fülzúgás, szédülés is előfordulhat.

A kezelése antivirális szerekkel, szteroidokkal, fájdalomcsillapítókkal, vitaminokkal történik, és az esetek többségében a betegek teljesen meg is gyógyulhatnak. Azonban minél súlyosabban és minél több tünet jelentkezik, annál kevesebb az esély arra, hogy a páciens teljesen felépül. A betegség következtében az arcideg működése nem lesz az igazi. Ez abban jelentkezhet, hogy az illető nem tudja tökéletesen becsukni a szemeit, ráncolni a homlokát, ahogy a szájmozgatással is akadhatnak problémák.

Sok híresség megszenvedte az arcbénulást

Justin Bieber esete intő jelként szolgálhat a hírességek számára, akik hajlamosak olyannyira a munkába temetkezni, hogy túlhajtják magukat. Legutóbb Jessie J számolt be arról, hogy teste mindig jelez neki, ha pihenésre van szüksége, mondván, nem vagyunk robotok. Az énekes esetében sem lehet elmenni azon tény mellett, hogy 52 állomásos, világ körüli turnéja miatt az immunrendszere sem lehet a legjobb állapotban, ami melegágyat kínált a betegségnek. A hollywoodi sztárok között találni szép számban olyanokat, akiknek szintén szembe kellett nézniük az arcidegbénulással.

A már évek óta Brad Pitt-tel hadakozó Angelina Jolie-nál még 2016-ban diagnosztizálták a Bell-parézist, ami a Ramsay Hunt-szindrómához hasonló. Ezen betegség is féloldali arcbénulással jár, aminek tipikus tünete a száj áthúzódása az épen maradt oldalra, illetve a lógó szemhéj. A gyógyulás az esetek többségében pár hónap alatt végbemegy. Mint arról Jolie korábban nyilatkozott, rajta az akupunktúrás kezelés tudott csak segíteni, aminek köszönhetően mára teljesen felépült.

George Clooney esetében 14 éves korában jöttek rá, hogy Jolie-hoz hasonlóan ő is Bell-parézisben szenved. A színész korábban azzal viccelődött, hogy a betegség nem jött a legjobbkor, mivel nem szerencsés úgy kezdeni a középiskolát, hogy le van bénulva az ember fél arca. Nála a gyógyulás kissé elhúzódott: kilenc hónap alatt tudta legyűrni a kórt. Megszenvedte a betegséget a korábbi James Bond, Pierce Brosnan is, aki még az 1980-as években szenvedett Bell-parézistől, ami az arca jobb oldalát érintette. Egy szteroidot tartalmazó készítménynek köszönhetően pár hét alatt sikerült felépülnie, ám ez idő alatt a filmforgatás nem állhatott le. A jelenetek során így mindig a bal oldalát vették kamerára, hogy elrejtsék vele a betegségét.

Sylvester Stallone a többi hírességgel ellentétben már Bell-parézissel született egy szülési komplikációnak köszönhetően. Így a színész fura mosolya és beszédbeli nehézségei is a betegség okozta arcbénulás maradványtünetei. Hasonlóképp van ez Katie Holmes-nál, aki a Bell-parézisnek köszönheti félszeg vigyorát, amely szintén az arcbénulás következménye.

(Borítókép: Justin Bieber az Instagramon közzétett videóban elmondta rajongóinak, hogy Ramsay Hunt-szindrómát diagnosztizáltak nála, ami részleges arcbénulást okoz. Fotó: Angela Weiss / AFP)