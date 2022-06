Amber Heard bevallotta, még mindig szereti Johnny Deppet

Amber Heard fél attól, hogy volt férje, Johnny Depp esetleg újra beperli – még akkor is, ha bevallja, hogy még mindig szereti őt.

Amber Heard azt mondta, még mindig szereti Johnny Deppet, és tudja, hogy „nem tökéletes áldozat”.

Amikor azt a kérdést kapta, hogy azok után, hogy a bíróságon a rágalmazási perük az ő vereségével zárult, mert az esküdtszék nem hitt a vádaknak, amiket volt férje ellen felhozott, vajon még mindig szerelmes-e Johnny Deppbe, Amber Heard azt válaszolta, hogy „teljes mértékben”.

Szeretem őt. Teljes szívemből szerettem őt. És megpróbáltam a tőlem telhető legtöbbet, hogy egy mélyen megromlott kapcsolatot működőképessé tegyek, de nem sikerült

– mondta Heard.

Nem tökéletes áldozat

Arról is beszélt, hogy szerinte „a per túlnyomó része a közösségi médiában játszódott le”, és beszélt az ellene irányuló támadásról. A róla kialakult közvélemény megítéléséről is beszélt, miután olyan szövegről kérdezte őt a műsorvezető, amelyben Depp teljes világszintű megaláztatást ígért neki.

Nem vagyok jó áldozat, megértem. Nem vagyok szimpatikus áldozat, nem vagyok tökéletes áldozat. De amikor tanúskodtam, arra kértem az esküdteket, hogy lássanak.

Teljes értékű anya szeretne lenni

Johnny Depp 50 millió dollárra perelte be Amber Heardöt, azt állítva, hogy a nő rágalmazta őt egy 2018-as véleménycikkben, amelyben a családon belüli erőszakkal kapcsolatos tapasztalatairól írt, bár a férfit nem említette név szerint. A nő 100 millió dollárra viszontperelte, és mindkettőjüket felelősnek találták rágalmazásért, bár az esküdtszék lényegesen nagyobb kártérítést ítélt meg Deppnek.

Amber Heard a CNN szerint azt mondta, hogy korábban természetesnek vette azt, hogy joga van beszélni, de most ideges, hogyha meg kell szólalnia.

Félek, hogy bármit is teszek, bármit is mondok, vagy bárhogyan mondom, minden lépés, amit teszek, újabb lehetőséget jelent az efféle elhallgattatásra. Egy rágalmazási per pont arra való, hogy elvegye a hangodat

– mondta Heard arra a kérdésre válaszolva, hogy aggódik-e amiatt, hogy Depp a jövőben ismét beperelheti őt. Ami az Aquaman sztárjának jövőjét illeti, elmondta, hogy mostantól arra koncentrál, hogy egyéves kislánya teljes értékű anyja legyen.

(Borítókép: Amber Heard 2022. június 1-jén. Fotó: Win McNamee/Getty Images)