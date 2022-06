Papp Szabi rengeteget tanult a Red Hot Chili Pepperstől

Az én lemezem című sorozatban húsz magyar zenész mesél arról az albumról, amely igazán fontos számára. A kisfilmek a projekt YouTube-csatornáján és az Indexen debütálnak, ami közös bennük, hogy a megszólaló zenészek egytől egyig fellépnek a két év után újrainduló Telekom VOLT Fesztiválon. A széria legutóbbi részében Henri Gonzo mesélt a favorit korongjáról, ezúttal pedig a Supernem zenekar frontembere, Papp Szabi mutatja be azt a zenei anyagot, amely valóban meghatározó volt számára.

Papp Szabi nem volt egyszerű helyzetben a kedvenc albuma kiválasztásánál, mert a pályája során rengeteg lemez volt rá hatással, köztük a Rage Against the Machine, a Nirvana, az Alice in Chains és a Faith No More anyagai. Végül a Red Hot Chili Peppers Blood Sugar Sex Magik című korongját hozta magával.

„Felfedeztük benne a punkot, a rapet, a rock and rollt, meg felfedeztük benne azt, hogy annyira esetleges, de mégis egy nagyon koncepciózus anyag. Marha jó hangulatot közvetít” – mondta a lemezről a zenész, hozzátéve: ennél a korongnál jöttek rá, milyen fontos szerepe van egy album elkészítésénél a producernek.

