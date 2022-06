Reality készül a Squid Game-ből, magyarok is jelentkezhetnek

Nem szomorkodhatnak a Netflix Squid Game, azaz Nyerd meg az életed című népszerű sorozat rajongói mostanában, ahogyan arról az Index is beszámolt, a sorozat készítői bejelentették, hogy érkezik az igencsak véresre sikerült produkció második évada, a tartalomszolgáltató most pedig még ezt az örömhírt is tudta fokozni.

A Netflix ugyanis bejelentette, hogy a sorozat első évadának mintájára egy realityt készít, amelyben valódi emberek mérhetik össze tudásukat a Squid Game-ben látható, és néhány abban nem szereplő, igazán érdekfeszítő játékban.

Ugyan a Squid Game: The Challange névre keresztelt, igencsak izgalmasnak ígérkező valóságshow-ban a sorozattal ellentétben senki sem hal meg, a tét itt is hatalmas lesz, ugyanis a nyertes markát nem kevesebb mint 4,56 millió dollár (1,7 milliárd forint) üti, ha az összes indulónál jobbnak bizonyul. Ezzel az összeggel ez lesz a világon a legnagyobb nyereményt kínáló show-műsor.

A Netflix életre kelti a Squid Game-jelenséget a valaha volt legnagyobb versenysorozattal, a Squid Game: The Challenge-dzsel. Ez lesz a televíziózás történetének valaha volt legnagyobb szereplőgárdájával és pénznyereményével fémjelzett valóságshow-ja. A műsorban 456 valódi játékos indul, az életre szóló élmények mellett pedig a legjobb versenyző 4,56 millió dolláros jutalmat szerezhet

– írja a Netflix.

A realityt a tervek szerint az Egyesült Királyságban forgatják majd, amelyre a világ minden pontjáról várják az angolul beszélő jelentkezőket, így akár magyar versenyzőért is szoríthatunk majd a játékok során.

Természetesen vélhetően a sorozat népszerűségére való tekintettel a jelentkezőkből sem lesz hiány, így érdemes minél előbb kitölteni a regisztrációt a kalandvágyó érdeklődőknek. A jelentkezés meglehetősen egyszerű, néhány személyes adat és fényképek megadása mellett egy egyperces videóban kell a jelentkezőnek mesélnie magáról és arról, miért szeretne indulni, és miért tartja magát alkalmasnak a show-ban való szereplésre.

A drámasorozat rajongói egy lenyűgöző és kiszámíthatatlan utazás előtt állnak, amelyben 456 valós személy a valaha volt legnagyobb versenysorozatban méreti meg magát, amely tele lesz feszültséggel és fordulatokkal, a végén pedig valaki elviheti a valaha volt legnagyobb pénzdíjat is

– tette hozzá a Netflix alelnöke, Brandon Riegg.

Kedvet kapott a megméretéshez? Itt jelentkezhet a kihívásra!





(Borítókép: Noh Juhan / Netflix)