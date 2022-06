Emlékszel? Őrüljünk meg együtt Sopronban!

A fesztiválok szerelmesei régóta várnak erre a pillanatra: hosszú idő után végre szabadon megnyithatják kapuikat azok a többnapos rendezvények is, amelyek korábban rendszeresen szállították a nagy nemzetközi sztárfellépők tömkelegét hazánkba. Az első ilyen a soproni Telekom VOLT Fesztivál, ahol június 21. és 26. között olyan bandák zúznak a színpadon, mint a Sum41, a The Killers, a Muse vagy épp a Bring Me The Horizon. Ennél persze sokkal többet is kínál az ötnapos bulisorozat.

Senki nem hitte volna, hogy akár csak egyetlen szezonban is nélkülöznünk kell azokat a rendezvényeket, amelyek már hosszú évek óta szerves részei a nyárnak, az elsősorban külföldi headlinerekre építő fesztiválokat azonban kétszer is el kellett halasztani a járványhelyzet miatt. Kemény időszak volt ez mindenkinek, de a VOLT Fesztiválnak sikerült túlélnie a kényszerpihenőt, és napokon belül újra megnyitja a kapuit Sopronban.

Mert ugye emlékszünk?

Hogyne emlékeznénk a sok átmulatott éjszakára, a rendezvényeken kötött új barátságokra és az izgalomra, amelyet annyiszor átéltünk, amikor egy-egy világsztár megjelent a nagyszínpadon. A szervezők az elmúlt években olyan nemzetközi előadókat vonultattak fel, amire méltán lehetnek büszkék: a Linkin Park, a Depeche Mode, a Thirty Seconds to Mars, az Iron Maiden, a Motörhead, a Sklipnot, Martin Garrix, az Imagine Dragons, Slash, a The Prodigy és a Hurts is megfordult korábban a rendezvényen.

A VOLT ráadásul az indulása óta igyekszik megtartani a zenei műfajok kiegyensúlyozottságát: mindenféle stílus helyet kap a színpadokon, ami a közönség összetételét is színessé teszi. A külföldi headlinerek mellett pedig a magyarok sem szorultak ki a fesztiválról: a legnépszerűbb hazai előadóktól a feltörekvő tehetségekig egy csomó zenekarral lehet találkozni a programhelyszíneken, és annak ellenére, hogy elsősorban a nagy nemzetközi előadók a fesztivál húzónevei, több hazai banda is főműsoridőben szerepel a programban.

Startra kész a VOLT Fesztivál

A fesztiválszezon már elindult, június elején a németországi Rock am Ring, illetve a Rock im Park területén 100 ezres tömeg bulizott, de a szomszédos Nova Rock is szépen megtelt, sőt a nyitás előtt bő egy héttel már el is fogytak a jegyek az osztrák rendezvényre. A net tele van klassz fotókkal, és olyan felvételekkel, amelyeken látszik, milyen felszabadultan szórakoztak a koncerteken az emberek – a két év után visszatérő VOLT Fesztivál is bizonyosan remek alkalom lesz erre.

A soproni rendezvényre idén többek között olyan neveket várnak, mint a Muse, a The Killers, a Sum41, Yungblud vagy épp a Bring Me The Horizon, a magyarok közül pedig, csak hogy néhányat említsünk, fellép Majka és Curtis, a Tankcsapda, a Halott Pénz, a Supernem és a Vad Fruttik is. A teljes programot a fesztivál honlapján lehet szemezgetni.

(Borítókép: Szekeres Máté / Index)