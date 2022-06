Magyarországot el kellett hagynia, Hollywoodban legenda lett a 92 éve született Zsigmond Vilmos

Disszidálni kényszerült, az Egyesült Államokban lett világhírű operatőr a 2016-ban elhunyt Zsigmond Vilmos. A filmes szakember hollywoodi karrierje során olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint Steven Spielberg vagy Woody Allen, munkásságát Oscar– és Emmy-díjjal is honorálták a tengerentúlon. A fények és árnyékok szerelmesének, festőjének nevezett Zsigmond Vilmos ma, június 16-án lenne 92 éves, az évforduló alkalmából az operatőr életéből szemező kvízünkben pedig most ön is tesztelheti tudását!

(Borítókép: Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatőr interjút ad az MTI újságírójának Budapesten, a Danubius Hotel Gellért kávézójában 2015. április 7-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)