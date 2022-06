Schoblocher Barbara mellkasa szétszakad a Kings of Leontól

Az énekesnő két kedvenc lemezét is megmutatta.

Az én lemezem című sorozatban húsz magyar zenész mesél arról az albumról, amely igazán fontos számára. A kisfilmek a projekt YouTube-csatornáján és az Indexen debütálnak, ami közös bennük, hogy a megszólaló zenészek egytől egyig fellépnek a két év után újrainduló Telekom VOLT Fesztiválon. A széria legutóbbi részében Papp Szabi mesélt a favorit korongjáról, ezúttal pedig a Blahalouisiana énekesnője, Schoblocher Barbara mutatja be azt a zenei anyagot (illetve rögtön kettőt is), amely valóban meghatározó volt számára.

Schoblocher Barbara két favorit korongot is választott: az első egy Fleetwood Mac-lemez, a Tango in the Night – ez volt az első énekesnő bakelitje, amelynek a dallamvilága nagyon meghatározta a zenei ízlését.

A másik, amit hozott, a Kings of Leon Aha Shake Heartbreak című korongja – a zenekartól egyébként a Sex on Fire című dalt hallotta először, amely annyira megfogta, hogy teljesen rájuk kattant, és visszamenőleg meghallgatott tőlük mindent. Azt mondja, az Aha Shake Heartbreak az az anyag, amely miatt elindult a gitárzene irányába, kimozdulva a popból. A banda dalait hallgatva egyébként mindig úgy érzi, mintha szét akarna hasadni a mellkasa a zenétől.

Hogy mi mindent mondott még a két korongról, az alábbi videóból kiderül: