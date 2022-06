Amber Heardnek bizonyítéka van arról, hogy megütötte Johnny Depp

Johnny Depp és Amber Heard rágalmazási pere ugyan már hetekkel ezelőtt lezárult a színésznek kedvező ítélettel, ám még mindig nem csillapodtak a kedélyek. A 8,35 millió dolláros kártérítés megfizetésére kötelezett színésznő most egy tévés interjúval igyekszik bebizonyítani az igazát, amit helyi idő szerint péntek este adnak le az NBC-n. Heard szóvivője a korábbiakban már arról tett kijelentést, miszerint a színésznő nem tudta elmondani az érzéseit, sem gondolatait a történtekkel kapcsolatban a tárgyalásokon, így megragadták a lehetőséget, hogy ő is megvédje az igazát.

Az interjúnak ugyan már nyilvánosságra került néhány részlete, köztük az, hogy Heard nem hibáztatja az esküdteket, sőt megérti a döntést, ám a legújabb információk szerint érdekes húzást is bevetett. Átnyújtotta az NBC stábjának azon iratokat, amelyek a terapeutájától származnak, aki lejegyzetelte, Heard elmondása szerint milyen módon bántalmazta őt Depp szexuálisan és fizikálisan már a kapcsolatuk elejétől kezdve – írja a Daily Mail.

A dokumentumokban többek között arról esik szó, hogy a színész megütötte, a falhoz dobta és megfenyegette őt, hogy megöli. A bíró ugyanakkor már a tárgyalássorozat kezdetén szimpla mendemondának minősítette a jegyzeteket, így megtiltotta a jogi csapatának, hogy bizonyítékként nyújtsák be a dokumentumokat. A Hearddel készült interjú 20 perces előzeteséből azonban több érdekes részletre is fény derül a színésznő által emlegetett állítólagos bántalmazásokkal kapcsolatban.

A kapcsolatunk kezdetétől 2011-ig terjedő feljegyzések vannak, amelyeket az orvosom készített, akinek beszámoltam a bántalmazásokról

– mondta Heard az interjút készítő Savannah Guthrie-nak, valamint hozzátette, a feljegyzések jobb magyarázattal szolgálnak arra vonatkozólag, mi is történt akkoriban. A dokumentumokban a következők szerepelnek:

Depp 2012 januárjában megütötte és a padlóra dobta,

nyolc hónapra rá leszaggatta róla a hálóingjét, és az ágyra vetette,

2013-ban a falhoz vágta, és megfenyegette, hogy megöli.

Kitart a vallomása mellett

Az interjú előzeteséből kiderül, Heard egyáltalán nem tartja magát bosszúálló típusnak, és elmondása szerint nagyon silány módja lenne a bosszúállásnak a pereskedés.

Így hangosan kimondva talán butaságnak hangzik, de a célom, és az egyetlen, amiben reménykedhetek jelenleg, hogy az emberek emberi lényként tekintsenek rám

– jelentette ki a színésznő, aki azt is kifejtette, azért bánt erőszakosan a színésszel, mivel ő is így viselkedett, továbbá sok bántalmazást kellett elviselnie, mire rájött, hogyan is tudja megvédeni magát.

Az interjút készítő Savannah Guthrie arról is kérdezte Heardöt, miért ő volt az egyedüli Depp eddigi párjai közül, aki bántalmazással vádolta meg őt. Mire a színésznő így felelt: „Nézd, mi történt velem, amikor a nyilvánosság elé álltam, te megtennéd?″



A Dateline-nek adott nyilatkozatukban Depp jogi csapata ugyanakkor sérelmezte, Heard még annak ellenére is hazug állításokat terjeszt, hogy a per már lezárult. Továbbá sajnálatosnak nevezték, hogy nem tudják elfogadni az esküdtek döntését. Ám a színésznő továbbra is kitart amellett, hogy családon belüli erőszak áldozata lett.

Tudom, mi történt velem. Túlélő vagyok. A halálom napjáig kitartok a vallomásom minden szava mellett

– fejtette ki Heard, majd hozzátette, nem szerette volna, hogy a per nyilvánosan zajlódjon le, magát a pereskedést is elkerülte volna, de állítása szerint nem volt más választása. Mint megjegyezte, bízik abban, hogy hosszú, boldog életet élhet, és továbbra is emelt fővel fogja viselni az őt ért támadásokat.

(Borítókép: Amber Heard. Fotó: EVELYN HOCKSTEIN / POOL / AFP)