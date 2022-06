Droggal és prostituáltakkal enyhítette fájdalmát George Michael

Június 22-én érkezik George Michael utolsó munkája, egy dokumentumfilm az életéről, amelyet saját maga narrált. A munkálatokat azonban félbe kellett hagyni, mivel 2016 karácsonyán, 53 éves korában elhunyt, így a projekt parkolópályára került. Azonban nem csak az említett film az, amellyel a közeljövőben igyekeznek magyarázatot adni arra a kérdésre, hogyan teltek George Michael életének utolsó évei. James Gavin a George Michael: A Life című kötetében ugyanis teljesen más színben tünteti fel az énekest, akit olyan gyötrődő léleknek ír le, aki évtizedeken át drogok és prostituáltak segítségével próbálta fenntartani azt a látszatot, mintha minden rendben lenne. Elrejtette a világ elől szexualitását, de legbelül gyötrődött.

Az író George Michael több mint kétszáz barátjával és ismerősével beszélt, akik együtt igyekeztek hű képet festeni az énekesről. Michaelt érzelmileg törékeny, bizonytalanságtól megnyomorított embernek írták le, aki képes volt a szerettei ellen is fordulni. Így tett a Wham! másik tagjával, Andrew Ridgeley-vel is, aki szerint az énekes szánalmas, magányos és meggyötört alakként halt meg.

Az utolsó napok

George Michael utolsó napjait a világtól elvonulva, észak-londoni kastélyában töltötte ócska ételek fogyasztásával, férfi prostituáltak társaságában. Kedvenc sorozatát, a Coronation Streetet nézte, miközben fagylalttal tömte magát. Ekkorra már árnyéka sem volt régi önmagának, a drogoknak és cigarettafüggőségének hála pedig a hangja sem volt már az igazi. Azonban míg a közeljövőben megjelenő film az nyolcvanas-kilencvenes évekre összpontosít, amikor az énekes a karrierje csúcsán volt, addig James Gavin könyve főképp arra törekszik, hogy rávilágítson életének sötét szakaszaira – írja a Daily Mail.

Szó esik többek között Michael ma is élő édesapjáról, Jackről, aki görög ciprusi gyökerekkel rendelkezik. Az énekes könyvben megszólaló barátai szerint az apa soha nem tudta elfogadni, hogy fia homoszexuális.

A harc, ami George-ban dúlt amiatt, mert tudta, hogy meleg, de nemcsak a világnak, hanem az apjának is hazudnia kellett, minden probléma gyökere volt

– mondta egy közeli barát.

A könyvben az a felvetés is előkerül, miszerint az énekes nem is 2016. december 25-én halt meg szívelégtelenségben, hanem egy nappal korábban, anyja halálának évfordulóján vethetett véget saját kezűleg az életének. A kötetben megszólaló több barát is valószínűnek tartja, hogy drogtúladagolás okozhatta az énekes vesztét, ám inkább káros életmódját okolják a történtekért. Beszédes lehet az is, hogy az elkészült toxikológiai jelentést soha nem hozták nyilvánosságra, bár az énekes családja mindig is tagadta az ehhez hasonló állításokat. Ahogy azt a halottkém megállapította, George Michael szív- és májproblémák miatt halt meg.

Összetűzésbe keveredett

George Michael és zenésztársa, Andrew Ridgeley viszonya akkor mérgesedett el igazán, amikor az énekes újra szerette volna tárgyalni egyik leghíresebb dala, a Careless Whisper jogdíjait, hogy még nagyobb haszon üsse a markát. A sláger dalszövegét még 17 éves korában írta Michael, és pusztán amiatt tüntette fel a szerzőknél Ridgeley nevét, hogy némileg biztosítsa számára az anyagi biztonságot. Simon Napier-Bell, a Wham! menedzsere arról számolt be, miszerint az énekes a maga javára szerette volna fordítani a jogdíjmegoszlást, holott nem volt szüksége a pénzre. Michael és Ridgeley elhidegülése ugyan hosszú időn át tartott, de még az énekes halála előtt sikerült kibékülniük, a temetésén is részt vett.

Azonban nem a Wham!-tagok között kialakult viszály volt az egyetlen szépséghiba az énekes múltjában, sokkal mélyebbre süllyedt ennél. A könyv szerint George Michael a halála előtti utolsó két évtizedben, amikor karrierje már leáldozóban volt, súlyos kábítószerfüggő lett. Marihuánát szívott, GHB nevezetű randidrogot, valamint kristálymetet és cracket (a kokain legerősebb formája) fogyasztott. A kötetben azt is kiemelik, miszerint függősége a gyermekkori sérelmekben és a szexualitásával kapcsolatos belső feszültségben gyökerezett.

Görög ciprusi származású édesapja gyakorlatilag nincstelenül érkezett Nagy-Britanniába az ötvenes években, amikor Kyriacosról Jackre változtatta a nevét. Éttermet nyitott, ami igen sikeresnek is bizonyult, majd nem sokkal később feleségül vette Lesley-t, az énekes édesanyját. Michaelt Londonban nevelték 13 éves koráig, majd Radlettbe költöztek, ahol Jack jelenleg is él. Bár az énekes mindenki előtt titkolta szexualitását, a barátok mindvégig tudták, hogy homoszexuális. Michael 1985-ben találkozott Carolyn Montgomery modellel a delaware-i Rehoboth Beach egyik bárjában, aki vonzódott hozzá, de tudta, hogy nincs esélye nála.

Azt mondta, hogy biszexuális, de melegebb volt, mint a kályha

– nyilatkozta Carolyn Montgomery, aki azt is kifejtette: az énekes egyik barátja kirakott egy kupac kokaint, amiből Michael óriási mennyiséget fogyasztott.

Több forrás is arról számolt be, miszerint Michael rettegett attól, hogy bevallja édesapjának szexualitását, mivel a görög ciprusi kultúrában a homoszexualitást bűnnek tekintették. Édesanyja, Lesley viszont mindvégig támogatta. Mint az a könyvből kiderül, az asszonynak volt egy bátyja, aki szintén meleg volt, és végül öngyilkos lett. Az énekes csapata pedig mindent megtett annak érdekében, hogy George Michael szexszimbólum mivoltát soha ne veszítse el, így több „barátnőt” is biztosítottak számára, köztük Brooke Shields színésznőt és Kathy Jeung modellt. Ám a valóságban az énekes ennél sokkal vakmerőbb szexuális kalandokba keveredett.

Féltette a magánéletét

Mint arról George Michael egyik barátja beszámolt, az énekes annyira paranoiás volt, illetve úgy féltette a magánéletét, hogy képes volt egy egész éttermet lefoglalni, ha vacsorázni támadt kedve.

Annyira félt attól, hogy bárki bármit is megtud. Az egész élete ezen a félelmen alapult, soha nem békélt meg

– mondta, hozzátéve, hogy George Michael meleg férfi volt, modern kori Elvis Presley-külsővel megáldva, ám azt érezte, hazugságban éli az életét.

27 éves volt, amikor belezúgott egy brazil stylistba, Anselmo Feleppába, aki Rio de Janeiróban leskelődött utána, majd sikerült is bejutnia az énekes tiszteletére rendezett bulira. Ahogy arra George Michael később visszaemlékezett, mérföldeken keresztül követte őt, amitől alapvető esetben világgá ment volna, de Anselmo Feleppa esetében el volt ragadtatva tőle.

A fiatal stylist ugyan Los Angelesbe költözött az énekeshez, de kapcsolatukat nem hozták nyilvánosságra. Bár a sajtó ekkor már nyílt titokként kezelte homoszexualitását, ő továbbra is tagadta az erről szóló állításokat, ami csak növelte a feszültséget közte és az olyan nyíltan meleg előadók között, mint Boy George vagy Elton John. Az énekest különösen lesújtotta, amikor 1993-ban megtudta, hogy kedvesét AIDS-szel diagnosztizálták, így vissza kellett térnie Rio de Janeiróba. Michael rettegett attól, hogy napvilágra kerül féltve őrzött titka, így nem látogatta meg haldokló szeretőjét, amit halála napjáig bánt.

Mint az a kötetből kiderül, az énekes Feleppa halálát követően vette rá magát arra, hogy coming outoljon a szüleinek. Egy négyoldalas levelet írt az édesanyjának, akit nagyon meghatottak a sorai. Egyedül amiatt aggódott, hogy Michael is AIDS-es lehet, ám ő biztosította afelől, hogy ez nincs így. Édesapja viszont sokkal nehezebben fogadta a hírt. Úgy érezte, mintha arcon vágták volna egy téglával. Hasonlóképp érezte magát az énekes Feleppa, illetve édesanyja halála miatt is, kábítószer-függősége pedig kezdett elhatalmasodni felette. A szerelem ugyan ismét rátalált Kenny Goss oldalán, akivel 13 évig alkottak egy párt, bár nyitott kapcsolatban éltek. Szexualitása viszont csak azt követően nyert bizonyosságot, amikor 1998-ban egy nyilvános vécében szeretett volna szexuális aktust létesíteni egy inkognitóban dolgozó rendőr unszolására, ám végül letartóztatta őt. Némi pénzbüntetéssel és közmunkával megúszta, ám élete legmegalázóbb pillanataként írta le az esetet.

Ingyen szex és drog

A letartóztatás csak még inkább rádöbbentette arra, mennyire lecsúszott ahhoz képest, hogy nemrég karrierje csúcsán volt. Ez az érzés annyira nyomasztotta, hogy még több kábítószerhez nyúlt, tulajdonképpen reggeltől estig drogozott, amíg ki nem ütötte magát. Londoni és Los Angeles-i otthonában féktelen bulizás folyt.

A bulijain ingyen volt a szex meg a drog is, sok volt mindkettőből

– emlékezett vissza egyik barátja.

Az énekest több alkalommal is letartóztatták, mivel kábítószer hatása alatt vezetett. Egy alkalommal Range Roverével hajtott bele egy üzlet ablakába, míg egy másik esetnél elaludt a volánnál, majd a rendőrök nyáladzva találtak rá. Annyit drogozott, hogy paranoiás lett, illetve fel is volt puffadva. Egyre mélyebbre süllyedt, és még közeli barátai, köztük a Spice Girlsből ismert Geri Halliwell sem tudott rajta segíteni. Ahogy az a könyvből kiderül, megesett, hogy az énekesnő ellátogatott hozzá, de egyáltalán nem örült neki, azt kérte, mondják neki, hogy nincs otthon.

Elton John sem járt sikerrel, aki maga is kábítószer- és alkoholfüggő volt, próbálta elérni, hogy menjen elvonóra, de az énekes nem volt hajlandó. Kábítószer-függősége és depressziója miatt már fellépni és dalt felvenni sem volt képes, ködben élt. Hogy mennyire mélyen volt lelkileg, arra utal az is, hogy 2013-ban kivetette magát Range Roveréből az autópályán.

Annyira meg akart halni. Már régen elengedte az életet. Mindenki csak amiatt akarta őt, ami és aki volt. Azt mondogatta: Mindenki azt akarja, hogy éljek

– nyilatkozta akkori barátja, Fadi Fawaz.

George Michael élete utolsó szakaszában már olyan mélypontra jutott, hogy lehetetlen volt felküzdenie magát. Volt, amikor az egész éjszakát a medencében töltötte, így majdnem kihűlt, illetve az is előfordult, hogy eszméletlenül találták a fürdőkádjában, mivel túladagolta a GHB-t. Bár elvitték egy svájci rehabilitációs intézetbe, nem tudtak segíteni rajta. Csak amíg ott volt, huszonöt alkalommal próbálta megszúrni saját magát. Fadi Fawaz végül december 25-én találta holtan az otthonában, miután egy nappal korábban evezni voltak. Az énekes csaknem százmillió fontos – jelenlegi árfolyamon 46 milliárd forintos – vagyont hagyott hátra, illetve tömérdek videót, amelyekből filmet szeretett volna készíteni. Utolsó álma június 22-én valóra válik, a róla készült filmnek köszönhetően talán némileg sikerül visszaszerezni a jó hírét, még ha ez azzal is jár, hogy mindenki megismeri féltve őrzött titkait.

(Borítókép: George Michael 2005. február 16-án. Fotó: Sean Gallup / Getty Images)