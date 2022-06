Jennifer Lopez: Anyám gyerekként a sz*rt is kiverte belőlem

Az énekesnőről szóló dokumentumfilmből derül fény arra, milyen volt a gyerekkora, ahogy anyjával való nem túl fényes kapcsolatáról is beszámolt.

Előző héten debütált a Netflixen a Halftime című dokumentumfilm, amelyben Jennifer Lopez életét igyekeznek bemutatni. Annak is egy olyan oldalát, amelyet nem sokan ismerhetnek. Ahogy arról az énekesnő beszámolt, édesanyja, Guadalupe Rodriguez egyáltalán nem bánt vele kesztyűs kézzel gyerekkorában – írja a New York Post.

Azt tette, amit tennie kellett a túlélés érdekében, de ez keménnyé is varázsolta. A sz*rt is kiverte belőled

– tette hozzá Lopez.

Anyja, a 76 éves Rodriguez is feltűnik a filmben, aki bevallotta, valóban keményen bánt gyermekeivel, Jenniferrel, Leslie-vel és Lyndával. A Puerto Ricóból bevándorolt asszony három lányát Bronxban nevelte fel férjével, Daviddel együtt, akitől elvált, miután gyermekei felnőttek. Ahogy arról Rodriguez beszámolt, mindig is magasabb elvárásokat támasztott lányaival szemben, pusztán amiatt, mert tudta, hogy többre is képesek.

Jenniferrel volt a legnehezebb, hogy őszinte legyek. Sokszor vitatkoztunk egymással

– jelentette ki az anya.

Az énekesnő még csak 18 éves volt, amikor elköltözött otthonról, mivel elege lett abból, hogy anyjával folyton veszekedtek a jövője miatt. Lopez nem törődött túlságosan iskolai tanulmányaival, sokkal inkább foglalkoztatta a tánc, ami csak növelte a feszültséget kettejük között. Egyik este olyan csúnyán összekaptak, hogy Lopez fogta magát és elment. Rodriguez ugyanis nehezen emésztette meg azt, hogy lánya nem tulajdonít akkora jelentőséget a tanulásnak. Visszaemlékezése szerint mindig azt szerette volna, hogy lányai olyan oktatásban részesüljenek, hogy ne kelljen a férfiaktól függeniük, ám ez nagy konfliktusokat szült.

Messze voltam a tökéletes anyától. Az egyetlen dolog, amit elmondhatok, hogy mindent az ő érdekükben tettem

– vallotta be Rodriguez, akit lánya, Jennifer Lopez bonyolult személyiségnek írt le, ám azt is kifejtették, mára szerencsére minden megváltozott, és sokkal harmonikusabb a kapcsolatuk, mint azelőtt.

(Borítókép: Jennifer Lopez a Halftime című filmben. Fotó: Courtesy of Netflix)