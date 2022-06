Párja mentette meg Post Malone életét

Post Malone, azaz születési nevén Austin Post a The Howard Stern Show vendége volt, ahol életének több mélypontjáról is beszámolt. Többek között arról, milyen fájdalmas harcot vívott az alkoholizmussal az elmúlt években. Megesett, hogy heteken keresztül a padlón volt, és nagy nehézségek árán tudta csak felküzdeni magát. Elmondása szerint ugyanakkor mára felelősségteljesebb, ehhez viszont szükség volt a barátnőjére is, aki nélkül nem sikerült volna.

Ivási szokásaival kapcsolatban kifejtette: vodka-narancsot ivott a legtöbbször, ami megkeserítette az életét, nehéz volt kiutat találnia.

Csodás emberek vannak körülöttem, és találkoztam valakivel, akinek köszönhetően újra embernek érezhetem magam

– magyarázta a rapper, utalva arra, mekkora segítséget jelentett, hogy ott volt mellette a barátnője. Hozzátette:

Kiutat jelentett a sötétségből a világosba. Megmentette a kib*szott életemet, ez elég durva.

Post Malone megjegyezte: sokat jelentett számára, hogy Justin Bieber is igyekezett segíteni neki, hogy mielőbb nemet mondjon az alkoholra. Mint kifejtette, az emberek külső ránézésre könnyen megállapíthatják valakiről, hogy valami nincs rendben, de könnyű csapdába esni a saját világodban. Hozzátette: alkoholizmusa alacsony önbecsülésére vezethető vissza, így most minél inkább próbál fejlődni, mivel egyáltalán nem elégedett magával.

Napról napra jobb ember akarok lenni. Csak ne legyél f*szfej, ez az aranyszabály

– mondta.

(Borítókép: Post Malone. Fotó: Rich Fury / Getty Images North America / Getty Images / AFP)