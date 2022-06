Bob Sinclarrel alkotott a magyar dj-páros

A Dave Martin és Sullivan alkotta Stadiumx 2014-ben robbant be a Howl at the Moon című szerzeménnyel. A dj-páros azóta számos sztárral dolgozott már együtt, több felvételük például a Grammy-díjas Sam Martinhoz köthető, most pedig a világ egyik leghíresebb DJ-jével, Bob Sinclarrel működtek együtt. Így született meg az I’m Still in Love című szám, amely egy kristálytiszta, felemelő house-track lett.

„Tizenéves koromban részt vettem egy meghatározó Bob Sinclar-bulin, nem hittem volna, hogy valaha is együtt dolgozhatunk, de elkészítettünk egy olyan demót, ami abszolút a Sinclar-féle feel-good érzést árasztotta. Így felkerestük őt e-mailen, és rekordgyorsasággal el is vállalta az anyag befejezését” – árulta el Dave Martin a nagy volumenű projektről.

A dj-páros végül Ibizán, a klipforgatáson találkozott először a francia előadóval, aki elmondásuk szerint meglepően közvetlen volt, mintha már évek óta jó barátok lennének.

A dalt, illetve a meglehetősen túlfűtött klipet itt tudja megnézni:

A klipet egyébként először az RTL Klub Fókusz című műsorában láthatták a nézők csütörtök este, a csatorna riportere ugyanis elkísérte a magyar dj-párost Ibizára, amikor Bob Sinclarrel forgattak. A kulisszavideót, amelyben nemcsak a Stadiumx tagjai, hanem a francia sztárelőadó is megszólal, itt találja: