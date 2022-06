A generációk között mindig is volt és mindig is lesz nézeteltérés, a boomerek fiatalok ellen vívott harca pedig napról napra téma hol viccesebb, hol kevésbé vicces kontextusban. A generáció tagjai azonban nem feltétlenül csak a koruk miatt gondolják úgy, hogy régen minden és mindenki jobb volt, sajátosságából adódóan az emberi agy is rátesz egy lapáttal a zsörtölődésükre.