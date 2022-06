Édesapa lesz Rafael Nadal, ütős hírrel jelentkezett a teniszező

Boldogabb éve nem is lehetne Rafael Nadalnak, aki az Australian Open és a Roland Garros megnyerését követően most apai örömök elé néz, ugyanis a 36 éves játékos bejelentette, felesége első gyermekükkel várandós.

A korábbi világelső, 22-szeres Grand Slam-tornagyőztes spanyol teniszező és felesége, a 33 esztendős sportmarketinges Mery Perelló kapcsán már a hónap elején felröppentek a pletykák, miszerint úton van a baba, ugyanis Nadal felesége gyanúsan bő ruhában követte végig Párizsban szerelme Roland Garros-sikerét.

A hét elején újra gyanús képek láttak napvilágot Perellóról, akit fürdőruhában kaptak lencsevégre, így talán nem meglepő, hogy Nadal végül tiszta vizet öntött a pohárba, és pénteken a nyilvánosság előtt is beszámolt az örömhírről.

Ha minden jól megy, apa leszek. Nem tudom, mi fog megváltozni az életemben, mert nincs tapasztalatom, de nem hiszem, hogy ez megváltoztatja a szakmai életemet

– idézi a teniszezőt a PageSix.

Rafael Nadal és Mery Perelló még 2005-ben kezdtek randevúzni, azonban csak 14 év kapcsolatot követően, 2019-ben házasodtak össze. A spanyol teniszező korábban többször is beszélt arról, hogy idővel szeretne apa lenni, azonban mindezt karrierjének alakulásához kötötte.

Én egy olyan ember vagyok, aki szereti a gyerekeket és fontos számomra a család, de ennek ellenére akkor szeretnék majd családot alapítani, amikor a sportkarrierem ezt lehetővé teszi

– nyilatkozta az esküvő után Nadal.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a korábbi világelső játékos az év első kettő GS-tornáját megnyerte, így egyelőre kifejezetten jó éve van a teniszezőnek még úgy is, hogy a franciaországi torna óta lábsérüléssel bajlódik. A fájdalmak ellenére azt tervezi, hogy Wimbledonban is elindul, ahol a végső győzelemhez vezető úton az örömhír is nagyban tuningolhatja majd a játékost.

(Borítókép: Rafael Nadal 2022. június 6-án. Fotó: Benoit Tessier / Reuters)