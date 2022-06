Posztumusz csillagot kap a hírességek sétányán Paul Walker

Posztumusz csillaggal ismerik el színészi karrierjét a 2013-ban tragikus autóbalesetben életét vesztő amerikai színésznek, Paul Walkernek. A Hollywoodi hírességek sétányára 2023-ban kerülhet fel a nevét viselő csillag, pontosan 10 évvel a halálát követően – írja a Movieweb.

Walker mellett szintén posztumusz csillagot kap Juanita Moore Oscar-díjra jelölt színésznő is. A 2023-as Walk of Fame „osztály” összesen 24 új hírességet tömörít, a nevek között feltűnik majd Uma Thurman, Jon Favreau, Bill Pullman és Vince Vaughn is.

A Halálos iramban-franchise részeként Paul Walker több ízben is feltűnt a magas oktánszámú filmsorozatban, a népszerű alkotás hetedik részét a halála után két évvel mutatták be, ez volt az utolsó filmszerepe.

Walker 2013. november 30-án szenvedett végzetes autóbalesetet, az akkor 40 éves színész egy barátjával utazott, amikor a piros Porsche nekiütközött egy lámpaoszlopnak, majd kigyulladt. Mind ő, mind pénzügyi tanácsadója, Roger Rodas meghalt az ütközés és az azt követő tűz következtében.

Walker nemcsak a filmekben, hanem a magánéletében is igazi autóőrült volt, több mint 30 darab állt garázsában, köztük BMW-k, Porschék és egy Rolls-Royce Ghost is. 2020-ban 2,33 millió dollár gyűlt össze Walker 21 járművének eladásából egy arizonai jótékonysági aukción.

Miközben a franchise tizedik és tizenegyedik részében utoljára készül felpörgetni a motorokat, felmerült, hogy a Paul Walker alakította Brian O’Conner valamilyen módon részese lehet-e még a filmnek, vagy sem, hiszen maga a szereplő továbbra is életben van a cselekményben.

Mielőtt elhagyta volna a produkciót, a korábbi rendező, Justin Lin azt mondta, hogy Brian még él a Halálos iramban-univerzumban, és biztos, hogy lesz szerepe a franchise fináléjában, csak meg kell találniuk a módját, hogy tiszteletteljesen tudjanak emlékezni az elhunyt színészre.

(Borítókép: Paul Walker a Halálos iramban 6. (Fast and Furious 6) című filmjének bemutatóján Londonban 2013. május 7-én. Fotó: Will Oliver / MTI / EPA)