Moldova György özvegye: Férjem hitt a fiatal Orbán Viktorban, nem idézném, hogyan változott a véleménye

Ahogyan arról az Index is beszámolt, június 4-én, 88 éves korában otthonában, szerettei körében meghalt Moldova György Kossuth-díjas magyar kortárs író.

Az író halálhírét lánya közölte a nyilvánossággal, halálakor pedig az utolsó napokban az ágya mellől el sem mozduló felesége is megtörten beszélt szeretett férje elvesztéséről. Moldova György és Palotás Katalin életüket mindössze alig néhány hónappal ezelőtt kötötték össze.

Palotás Katalin azóta is csak keresi a helyét közös otthonukban, a mai napig nem fogta fel Moldova György elvesztését.

Üres minden. Nem csak a ház, a lelkem is. Egyszerűen kiüresedett. Csak kóválygok itt, keresem a helyem, és keresem azt az embert, aki mindennél fontosabb volt az életemben

– nyilatkozta az özvegy, akivel most a Blikk készített interjút.

Kettejük házassága munkakapcsolatnak indult, Palotás évtizedekig szerkesztőként segítette az író munkáját, érzései azonban már ekkor is erősebbek voltak egy egyszerű kollegális viszonyban megszokottnál. Ezzel tisztában volt Moldova György is, aki későbbi felesége elmondása szerint mindvégig úriemberként viselkedett, ahogyan ő maga is méltósággal viselte a helyzetet mindvégig, később ráadásul az íróval abban a házban élt, ahol férje és korábbi felesége is laktak.

Furcsa, de ebből én soha nem csináltam problémát. Gyuri sem. Azt mondta, ha így nem tetszik, akkor rendezzem át, ahogy jólesik. Rám bízta. Toleráns volt a végtelenségig. Kevesen ismerték az igazi énjét. Erős volt és kedves. Végtelenül kedves

– mesélte Palotás, aki ugyan a közös otthonukban a lépcsőzést egyáltalán nem szerette – és új otthon után is többször nézett kapcsolatuk alatt –, végül megmaradtak az író által kedvelt lakásban.

Annak ellenére, hogy az özvegynek éveken keresztül fájt, hogy későbbi férje máshogy megy haza, sosem gondolta volna, hogy kettejük kapcsolata egyszer házasságig juthat.

Szerettem az írásait, szerettem az egyéniségét, de nem gondoltam volna, hogy ennél mélyebb, sokkal mélyebb érzéseket táplálok majd iránta. Olykor fájt, amikor mesélt a családjáról. De nem volt jogom, sem lehetőségem szólni

– tette hozzá.

Az író politikai hovatartozása gyakran szolgáltatott beszédtémát, sosem volt titok, hogy Kádár János és a szocializmus híve volt, ám ennek ellenére örömmel fogadta a rendszerváltást.

Ő is látta, hogy az idős kommunisták nem alkalmasak az ország vezetésére. Hitt a fiatal Orbán Viktorban, azt gondolta róla, hogy valódi változást hozhat ebbe az országba, hogy „friss vér” kerül majd a politika életbe. Aztán csalódnia kellett, mélységesen csalódnia. Nem idézném most, hogyan változott a véleménye Orbán Viktorról

– mondta az özvegy, majd hozzátette, Kádár János sírjánál ennek ellenére is állandó látogató volt Moldova, akit a politikus halála ugyan annyira nem, de sírjának megrongálása és az őt övező gyalázkodás sokkal inkább megviselte.

A 88 éves korában elhunyt írót a Kozma utcai izraelita temetőben helyezték végső nyugalomra június 7-én.

(Borítókép: Moldova György író Történelemóra című új könyvének dedikálással egybekötött bemutatója a Rákóczi úti Fókusz Könyvpalotában 2002. május 22-én. Fotó: Tóth Gyula / MTI)