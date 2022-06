Őrizetbe vették az Oscar-díjas rendezőt nemi erőszak gyanújával, áldozata kórházba került

A 69 éves rendező a déli Puglia tartományban található Ostuniban kedden kezdődő filmfesztiválra érkezett Olaszországba. A LaPresse olasz hírügynökség és más sajtóorgánumok is lehozták a brindisi ügyészség közleményét, miszerint vizsgálatot indítottak egy fiatal nő bejelentése alapján, aki azt állítja, hogy megerőszakolták.

Antonio Negro és Livia Orlando ügyészek szerint a nő a történteket követően orvosi segítségre szorult. Úgy tudni, a nőt a többnapi kényszerített szexuális együttlétet követően egy férfi kísérte el vasárnapra virradóra Brindisi repülőterére, ahol „magára hagyták, testileg és lelkileg megrendült állapota dacára”.

A brindisi vádhatóság vasárnap zárva tartott, Haggis ügyvédje pedig egyelőre nem reagált az értesülésekre.

Az ügyészség beszámolója szerint a repülőtéri személyzetnek és rendőrségnek feltűnt a nő nyilvánvalóan zavart állapota, ezért „elsősegélyt követően a brindisi rendőr-főkapitányságra vitték, majd onnan kivizsgálásra egy helyi kórházba”. Hozzátették, hogy a nő „hivatalos feljelentést tett hivatkozással a körülményekre, amelyek kivizsgálását nyomozók kezdték meg”.

A rendőrség közölte: nincs felhatalmazása arra, hogy részleteket tárjon fel az ügyről, illetve arról, hogy Haggist a rendőrőrsön, a hotelszobájában vagy esetleg egy másik helyen tartják-e fogva. Egyelőre nem tudni a nő életkorát, sem állampolgárságát, csak annyit, hogy külföldi.

Haggis forgatókönyvíró, filmproducer, valamint filmes és televíziós rendező. Az Oscar-díjat 2006-ban kapta meg a Ütközések című drámája rendezéséért. Ő írta a Millió dolláros bébi és a Casino Royale forgatókönyvét.

Korábban is szexuális zaklatással vádolták

Haggist egyébként a Harvey Weinstein-botrányban több nő is szexuális zaklatással vádolta meg, bár a rendező ezt tagadta. Harvey Weinsteint, Hollywood egykori egyik legbefolyásosabb filmmogulját 23 évnyi börtönbüntetésre ítélték 2020-ban, miután számos alkalmazottja és sok színésznő vádolta meg szexuális visszaéléssel, zaklatással, egy színésznő pedig szexuális erőszakkal is.

Haggist még 2017. december 15-én perelte be egy Haleigh Breest nevű nő, aki azt állítja, hogy a filmes megerőszakolta őt.

Breest elmondása szerint a rendező egy 2013-as New York-i filmpremier után felajánlotta, hogy hazaviszi, ehelyett viszont Haggis lakására mentek, ahol a férfi behívta őt egy italra. A lakásban Haggis csókolgatni és fogdosni kezdte, bekényszerítette a hálószobájába, megpróbálta leszaggatni róla a ruhát, orális szexre kényszerítette, majd megerőszakolta, miközben azt kérdezgette tőle, hogy „félsz tőlem, mi?”.

A nő állítása szerint végig ellenállt, és többször is egyértelműen elmondta, hogy ő ebben nem akar részt venni. Amikor a perről cikkeztek a sajtóban, három másik nő is megkereste Breest ügyvédjét. Mind a négy nő a szórakoztatóiparban dolgozott, és elég hasonló történetekről számolt be az AP hírügynökségnek.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.

Vészhelyzetben hívja a 112-es számon a Segélyhívót!

(Borítókép: Paul Haggis 2022. április 30-án. Fotó: Daniele Venturelli / Getty Images)