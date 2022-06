Sidlovics Gábor hetekig böngészte az Iron Maiden albumborítóit a gegek miatt

Az én lemezem című sorozatban húsz magyar zenész mesél arról az albumról, amely igazán fontos számára. A kisfilmek a projekt YouTube-csatornáján és az Indexen debütálnak, ami közös bennük, hogy a megszólaló zenészek egytől egyig fellépnek a két év után újrainduló Telekom VOLT Fesztiválon . A széria legutóbbi részében Beck Zoli mesélt a favorit korongjáról, ezúttal pedig a Tankcsapda gitárosa, Sidlovics Gábor mutatja be azt a zenei anyagot, amely meghatározó volt számára.

Sidlovics Gábor az Iron Maiden Somewhere in Time című lemezét hozta magával, mert ez volt az, ami áttörte nála azt a falat, hogy a zenét szűk látókörűen szemlélje. De nemcsak a dalaikat, hanem a zenekar albumborítóit is imádta, amelyeket már annak idején is nagyon tudatosan készítettek, így a soron következő lemezt mindig nagyon várták. A covereken annyi geget rejtettek el, hogy Sidlovics szerint hetekig lehetett böngészni, ami még inkább fanatizálta.

Hogy miért szereti annyira a zenekart, az alábbi videóból kiderül: