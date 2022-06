Testvérével, Harry herceggel ellentétben Vilmos cambridge-i herceg mindig is a brit királyi család egyik legjobban megbecsült tagja volt, pedig élete neki sem indult túl reményteljesen. Rendkívül fiatalon, tragikus körülmények között elveszítette édesanyját, Diana hercegnét, és az egyetemi tanulmányaival is meggyűlt a baja, csak a királyi család unszolására diplomázott le végül. A nehéz kezdetek ellenére mára már boldog házasságban él, és három gyermek édesapja, de mi az, amit tényleg csak igazán kevesen tudnak a ma 40. születésnapját ünneplő, 1982. június 21-én született királyi sarjról? Tesztelje tudását az Index legújabb kvízében és bizonyítsa be, többet tud az átlagnál Vilmos hercegről!

Minden kérdés megválaszolására 30 másodperc áll rendelkezésére. Jelölje meg a helyes választ, majd vagy várja ki az idő végét, vagy kattintson a "Következő kérdés" gombra. A linkre kattintva elindul a játék. Sajnos nem sikerült :(

(Borítókép: Vilmos herceg 2022. június 2-án. Fotó: Chris Jackson / POOL / AFP)