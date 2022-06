A herceg, aki előtt 15 éves korában bezárult a világ

Vilmos és Harry herceg azóta a nyilvánosság kereszttüzében élnek, amióta az eszüket tudják. Ehhez nagyban hozzájárult édesanyjuk, Diana hercegné népszerűsége, illetve hirtelen bekövetkező halála is, amely beárnyékolta a testvérek mindennapjait. A fivérek mára el is szakadtak egymástól. Harry herceg Amerikában, a királyi családtól elvonulva él, anyja nyomdokain haladva, aki szintén nehezen viselte azon megpróbáltatásokat, amik a hírnév miatt érték.

Vilmos herceg mindeközben az Egyesült Királyságban maradt, segítve a királynőt és a család többi tagját. Egy dolog azonban mindig is össze fogja tartani a testvéreket: az a szellemi hagyaték, amit Diana hercegnének köszönhetnek. A ma 40 éves Vilmos herceg ugyanis legalább annyira követi édesanyja útmutatásait, mint Harry herceg.

Hétköznapi gyereknek nevelték

A herceg 1982. június 21-én, az esti órákban született egy londoni kórházban, II. Erzsébet legidősebb gyermekének, Károly hercegnek és akkori nejének, Diana hercegnének elsőszülött fiaként. Ő volt egyébként az első a királyi család tagjai közül, aki nem a família valamelyik hivatalos rezidenciáján látta meg a napvilágot. A Cambridge hercege rangot csak később adományozta neki a királynő, amikor feleségül vette Kate Middletont, vagy ahogy ma ismerjük, Katalin hercegnét. Jelenleg a trón második várományosa az édesapja, Károly herceg mögött, aki az első helyen áll.

Diana hercegné, aki Wombatnak becézte Vilmos herceget, már születésüktől fogva úgy nevelte gyermekeit, hogy azt érezzék, nem különböznek másoktól. Azt szerette volna, hogy kellő élettapasztalatot szerezzenek, és nekik is részük legyen mindabból, ami akkoriban a hétköznapi gyermekeknek megadatott, míg a királyi család ifjoncainak nemigen. Így juthattak el a testvérek McDonald'sba, mehettek a Walt Disney Worldbe, ellátogatott velük olyan klinikára, ahol AIDS-betegeket kezeltek (ez különösen szívügye volt a hercegnének), elvitte őket hajléktalanszállóra, illetve olyan termékeket is vásárolt nekik, amelyek akkoriban előszeretettel foglalkoztatták a fiatalokat (például videojátékokat). Tette ezt úgy, hogy azzal nagy ellenszenvet váltott ki a famíliából – miközben a nyilvánosság szemében egyre csak nőtt.

A hercegné 1996-ban bekövetkező halála idején Vilmos herceg még csak 15 éves volt, épphogy elkezdte a középiskolát Etonban, így egy új fejezet kezdődött az életében – ám ezzel együtt le kellett zárnia egy másikat. Diana hercegné autóbalesete idején a hercegek épp a Balmoral-kastélyban tartózkodtak, felébredés után közölte velük a rossz hírt Károly herceg. A tragikus eset pedig csak még tovább növelte a világ érdeklődését a fivérek iránt, akik meg is szenvedték a kiemelt figyelmet, paparazzik fürkészték őket. A királyi család minél jobban próbálta óvni a magánéletüket, ami sikerült is, még a bulvárlapokkal is egyezséget kötöttek, hogy Vilmos herceg békében folytathassa tanulmányait. Ezzel együtt azonban a világ is bezárult a testvérek előtt – Diana hercegné ennek épp az ellenkezőjét próbálta elérni.

Sok tapasztalatot szerzett

A herceg egyetemi tanulmányai előtt egy év szünetet tartott, hogy minél több tapasztalatot szerezhessen, ezzel követve édesanyja útmutatásait. Részt vett a brit hadsereg belize-i kiképzésein, tejtermelő gazdaságokban dolgozott, járt Afrikában, illetve tíz héten át tanított gyerekeket Chilében. Egy program keretében más fiatal önkéntesekkel élt együtt a chilei Tortelben, ahol együtt vezették a háztartást – aminek a részét képezte például a vécétakarítás is –, továbbá önkéntes munkát vállalt egy helyi rádióállomásnál.

2001-ben az Egyesült Királyságba visszatérve beiratkozott az egyetemre. Ekkor szintén megállapodást kötött a királyi család a bulvárlapokkal, hogy semmiképp ne kerüljenek ki információk a herceg tanulmányairól, így nyugodtan végezhette el az iskolát, bár családja unszolása kellett hozzá. Mindig is különösen lekötötte a művészettörténet és a földrajz, főleg az utóbbi, még a disszertációját is az Indiai-óceánon fekvő Rodriguez-sziget korallzátonyairól írta. Egyetemi évei alatt számtalan hobbija volt, többek között vízilabdázott. Képviselte a skót állami egyetemek csapatát a Wales–Írország-mérkőzésen, ám álnevet használt: Steve-ként emlegették, hogy a sajtó ne jöjjön rá a személyazonosságára.

Az egyetem elvégzését követően sem tétlenkedett, a Royal Military Academy növendéke lett. Egy 44 hetes kiképzést követően katonatisztté avatták, majd 2006-ban csatlakozott a Household Cavalry (Blues and Royals) ezredhez másodtisztként, egy évre rá pedig már hadnagynak léptették elő. A herceg nagy vágya viszont az volt, hogy kutató-mentő helikopterpilóta legyen, így áthelyezték a légierőhöz. Ezt követően részt vett haditengerészeti kiképzésen is, majd a haditengerészet felszíni egységein és tengeralattjáróin gyakorlatozott. Még egy tengeralattjárós küldetésnél is segédkezett, amikor egy olyan hajóra kellett lecsapniuk, amely több tízmillió font értékben szállított kokaint.

2009-ben került véglegesen a légierőhöz, ahol előbb helikoptervezetői vizsgát tett, majd áthelyezték a RAF Valley légi támaszpontra, ahol megszerezte az ottani kutató-mentő alakulat által használt Westland Sea King helikopter vezetéséhez szükséges képesítést 2010-ben. Kezdetben másodpilótaként erősítette a kutató-mentő alakulatot, segédkezett tengerészek kimenekítésében is az Ír-tengeren, majd a Falkland-szigeteken hat hétig kutató-mentő pilótaként teljesített szolgálatot. Összesen 156 bevetésen vett részt, majd utolsó, 2012-es küldetését követően légimentő-pilótaként tevékenykedett az East Anglian Air Ambulance-nál két éven át. A feladata az volt, hogy sürgősségi esetekhez juttassa el a segítséget Bedfordshire-ben, Cambridgeshire-ben, Norfolkban és Suffolkban, így többek között forgalmas utak szélén, játszótereken vagy akár strandokon kellett tudnia leszállni a helikopterrel.

Óriási megtiszteltetés volt az East Anglian Air Ambulance-nál repülni. Szerettem egy olyan profi, tehetséges emberekből álló csapat tagja lenni, akik nap mint nap életeket mentenek meg

– emlékezett vissza az East Anglian Air Ambulance-nál eltöltött idejére Vilmos herceg, aki apjával együtt imádja a sportot, lelkes támogatója a környezetvédelemnek, és tucatnyi jótékony ügy mellé állt már oda.

A herceg több mint 30 jótékonysági és katonai szervezet védnöke, köztük igyekszik felhívni a figyelmet a természetvédelemmel kapcsolatos aggályokra, illetve a mentális egészségre. Még 2014-ben hozta létre a United for Wildlife programot, amelynek a célja a vadon élő állatok és növények illegális kereskedelmének visszaszorítása. 2016-ban Harry és Vilmos herceg, illetve Katalin hercegné együtt indították el a Heads Together nevű kampányt, hogy arra bátorítsák az embereket, merjenek nyíltan beszélni mentális egészségügyi problémáikról. 2020-ban a herceg megalapította az Earthshot környezetvédelmi díjat, annak érdekében, hogy új technológiákkal valamiképp gátat lehessen szabni a Földet érintő komoly problémáknak a jövőben, többek között a klímaváltozásnak és a légszennyezésnek.

Minden megváltozott

A herceggel akkor fordult nagyot a világ, amikor 2011-ben elvette feleségül Kate Middletont, azaz Katalin hercegnét, akit még az egyetemen ismert meg, kapcsolatuk azonban csak a későbbiekben fordult komolyra. Három gyermekükkel, György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel a Kensington-palotában töltik napjaikat, ám gyakran fordulnak meg a norfolki Sandringham-házban is. A pár jól láthatóan mindent megtesz azért, hogy legyen jövője a monarchiának.

Már az elmúlt években is tömérdek hivatalos eseményen képviselték a királynőt, ám azóta, hogy II. Erzsébet mozgásproblémákkal és egyéb egészségi gondokkal küzd, még többször veszik át a szerepét. Ez is azt mutatja, hogy Vilmos hercegnek és Katalin hercegnének egyaránt fontos, hogy ne hagyják a múlt homályába veszni a királyi család régi, több száz évre visszatekintő hagyományait, még ha a világ fejlődésével együtt haladva ötvözik is modern elemekkel.



Érmével ünnepelnek

40 év nagy szó, így különleges ajándékkal készülnek a herceg születésnapjára. Egy olyan ötfontost bocsátanak ki, amelyen az arcképe mellett a 40-es szám, illetve egy W (mint William) lesz látható. Ez egyébként az első alkalom, hogy Vilmos herceg egyedül jelenik meg egy érmén, mivel korábban egy olyan ötfontost is kiadtak már, amelyen ő, illetve Katalin hercegné szerepeltek az eljegyzésüket követően.

A Thomas T. Docherty alkotta, Vilmos hercegről készült portré lesz az érem egyik felén, míg a másik oldalán II. Erzsébet királynő lesz látható, amely Jody Clark keze munkáját idézi. Az ötfontos mellett egy limitált készlet is megjelenik majd, amely egy arany és egy 1982-es érméből áll, amely Vilmos herceg születésének évét jelzi. Clare Maclennan, a Királyi Pénzverde emlékérmékért felelős igazgatója elmondta: az elegáns dizájn a herceg érettségére utal, aki a királyi család vezető tagjává, odaadó férjjé és háromgyermekes, szerető apává vált – a világ szeme láttára.

