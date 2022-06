A zeneszeretők már biztosan izgatottan várták ezt a pillanatot: a következő napokban világsztárok sora érkezik Sopronba, startol a VOLT Fesztivál, ami a járvány miatt korábban két év szünetre kényszerült.

Ugyan az első napon még nem üzemel az összes programhelyszín, de lesznek nagyágyúk a fellépők között: a Telekom Nagyszínpad headlinere kedden a Muse, előtte pedig az Ivan & The Parazol, a Carson Coma és a Tankcsapda szórakoztatja a közönséget. A Muse legutóbb 2019 tavaszán a Papp László Bodapest Sportarénában lépett fel, ám egy fesztiválon biztosan egészen máshogy hat majd a produkció.

A Telekom Kraft színpadon magyar előadókat láthat a közönség, ahogy a Petőfi Színpadon is. A Hiperkarma, a Bohemian Betyars és a Margaret Island is kedden érkezik. A Hiperkarma egyébként a Telekom Kraft Kert – Index Kávéházban aznap közönségtalálkozót is tart.

A részletes programot itt találja.

(Borítókép: Szekeres Máté / Index)