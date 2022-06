Luxusútra csábítja rajongóit a Disney, amely a világon található mind a tizenkét élményparkját érintő körutazást indít. A magángépes úton a vidámparkozás mellett a gízai piramisokat és az Eiffel-tornyot is láthatják a tehetős kalandorok. Az út azonban tényleg csak az igazán vagyonos emberek számára lesz elérhető, több tízmillióba kerül egy jegy a Disney-kalandra.

Nem hagyja cserben a tehetős rajongókat, gigantikus körutazást hirdetett a Disney, amely az összes élményparkját, azaz a világon mind a tizenkét Disney-parkot érinti.

A Disney Parks Around the World – A Private Jet Adventure (Disney-parkok a világ körül – Egy magángépes kaland) névre keresztelt luxuscsomag 24 napos túrát ígér Mickey egérék szerelmeseinek, amely az összes Disney-vidámpark érintése mellett több nevezetességhez is elkalauzolja a szerencsés, de leginkább tehetős érdeklődőket – írja a LadBible.

Az utazás a kaliforniai Disneyland Resortban startol, ahonnan először Floridába, majd többek között a párizsi, hongkongi és a tokiói élményparkba is eljutnak a kalandvágyó Disney-fanok.

Hiába hangzik kecsegtetőnek az ajánlat, nem mindenki engedheti meg magának a kiruccanást, amelyet 110 ezer dollárért hirdet a Disney, így átszámítva 41,9 millió forintjába kerül minden kalandvágyó számára felülni a körutazásra repítő magángépre.

A 24 napos túrán a résztvevők a Disneylandeken kívül a a Disney’s Animal Kingdom vidámparkot, a floridai Epcotot, a francia Walt Disney Studios Parkot és a tokiói DisneySeat is láthatják, emellett olyan nevezetességekhez jutnak el, mint a Tádzs Mahal, a gízai piramisok vagy az Eiffel-torony.

A látnivalók mellett az utazás során sem kell száraz kenyéren és vízen sínylődniük a kalandra befizetőknek, az úton 68 étkezés biztosított, az érdeklődőket repítő gép pedig az Icelandair által üzemeltetett, VIP-személyek számára átalakított Boeing 757-ese lesz, így a kényelem is adott egy felejthetetlen nyaraláshoz. Hiába hosszú a körút, unatkozni senki sem fog a levegőben sem, ugyanis a Disney idegenvezetők segítségével folyamatosan tájékoztatja és érdekes információkkal látja el a kalandorokat.

A világ körüli útra szóló jegyek árusítása ezen a héten indult, egyelőre azonban csak azok válthatnak belépőt, akik már több mint három Disneylandban jártak. Június 24-e, péntektől viszont már a Golden Oak Club tagjai, majd június 28-án, keddtől a nagyközönség számára is elérhetővé válnak a jegyek.