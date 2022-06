Amber Heard szegény, mint a templom egere?

Amber Heard vesszőfutása már hónapok óta tart, köszönhetően annak, hogy a volt férje, Johnny Depp által indított rágalmazási perből ő került ki vesztesen. Az esküdtek ugyanis a színésznek adtak igazat, akinek 10,35 millió dolláros kártérítést ítéltek oda, míg Heardnek 2 millió dollárt. A színésznő adóssága így 8,35 millió dollárra csökkent, ami még így is egy rakás pénz. Korábban már tett olyan nyilatkozatot, miszerint nem tudja kifizetni a kártérítés összegét, ám a legújabb híresztelések szerint minden követ megmozgat annak érdekében, hogy pénzt szerezzen.

Egy bennfentes ugyanis arról számolt be: Heard nincs olyan helyzetben, hogy bármilyen pénzkereseti lehetőséget visszautasítson, mivel eléggé le van égve. Hozzátette: a színésznő már így is azt gondolja, hogy hollywoodi mesés karrierének befellegzett, így mondhatni nincs vesztenivalója. A forrás azt is megjegyezte: Heard jelenleg tárgyalásokat folytat egy könyv megírásáról, amelyben saját nézőpontját erősítené, illetve nem utolsósorban növelné vele a vagyonát – írja az OK magazin.

A színésznő nemrég hosszú interjút adott az NBC-nek, ez volt az első megszólalása az ítélet kihirdetése óta. Ahogy azt a szóvivője megerősítette, a beszélgetés azért jöhetett létre, mert Heard szerette volna elmondani a saját álláspontját is a történtekről részletesen, ami a tárgyalások alkalmával, legalábbis állítása szerint, nem valósulhatott meg. Heard át is nyújtott egy mappányi dokumentumot az NBC-nek, amelyben a terapeutája jegyzetei találhatók, és amelyekből állítólag bizonyosságot nyer, hogy Depp valóban bántalmazta őt. Érdemes megemlíteni, hogy ezen iratokat a tárgyalássorozat kezdetén a bíró kapásból elvetette, és megtiltotta, hogy bizonyítékként mutassák be.

Heard indíttatása a könyvírással kapcsolatban valószínűleg hasonló célból fakadhat, mint az interjú esetében, hogy megpróbálja meggyőzni azokat, akik az ítélet ellenére sem tudják eldönteni, kinek adjanak igazat, higgyenek-e neki egyáltalán. Azonban könnyen lehet, hogy ez a próbálkozása is kétélű fegyverként fog hatni, és eredeti céljának szöges ellentétét fogja elérni vele: az is kételkedni kezd a mondandójában, aki eddig még hitt abban, hogy valóban bántalmazás áldozata volt. Az említett interjúban Heard ugyanis több ízben említést tett arról, hogy haláláig ki fog tartani a vallomása mellett, illetve túlélőként tekint magára.

Új per is lehet a vége

Dror Bikel New York-i ügyvéd szerint ugyanakkor a színésznő könnyen ismét csávába kerülhet, ha úgy dönt, megírja a történteket a saját szemszögéből. Depp jogi csapata ugyanis továbbra is árgus szemekkel figyeli minden kijelentését.

Ha átlépi a határt, ami valószínű, nem kérdéses, hogy újabb rágalmazási pert fognak indítani, és újra bíróság elé kerül

– fejtette ki Bikel.

Mekkora a vagyona?

Nehéz megítélni, pontosan mekkora vagyonnal is rendelkezhet jelenleg Amber Heard, ám néhány adatból nagyjából kiszűrhető, mennyire van pénzszűkében. Az interneten többféle információ is fellelhető ezzel kapcsolatban: míg az egyik helyen 8 millió dollárt, másutt 2,5 millió dollárt emlegetnek – azt elemezve azonban, hogy a különböző filmekért, illetve egyéb szereplésekért mennyit kapott, pontosabb képet kaphatunk.

Ahogy azt Heard a vallomásában taglalta, összesen 10 millió dollárt keresett 2013 és 2019 között. A Warner Bros. négy filmre kötött vele szerződést előzetesen. A legelsőért 450 ezer, az Aquaman első részéért pedig 1 millió dollárt ütötte a markát. Odaígértek neki a film folytatásáért 2 millió dollárt, illetve ha további, tehát harmadik vagy negyedik rész készül, akkor ezekért még részenként 3-4 millió dollárt. Ebből az üzletből eddig 3,45 millió dollár valósult meg. A Végítélet című sorozatért kapott 1,8 millió dollárt, ahogy a L'Oréallal való együttműködéséből is származott 1,65 millió dollár haszna.

Depptől való válását követően hétmillió dollárt zsebelt be, amelyet volt férjétől kapott. Bár az összeget jótékony célra szánta, ahogy az a tárgyaláson kiderült, ez nem valósult meg. Az összegből a Los Angeles-i gyermekkórház 100 ezret, míg az American Civil Liberties Union szervezet 1,3 millió dollárt kapott. Utóbbi esetében 500 ezer dollár Heard akkori párjától, Elon Musktól származott, így könnyen kimatekozható, hogy a színésznő zsebében 6,1 millió dollár maradt.

Az említett összegeket egybevetve kijelenthető, hogy Heard 2013 óta összesen 23 millió dollárt keresett, ám ezt jócskán megtizedelték a perek miatt fellépő költségek. Ha csak a felét is elköltötte azóta, ami azt jelentené, hogy 11,5 millió dollár (jelenlegi árfolyamon 4,3 milliárd forint) áll rendelkezésére, akkor az már önmagában azzal járna, hogy a 8,35 millió dolláros kártérítés kifizetését követően szűkebbre kéne húznia a nadrágszíjat. Bár még így is maradna több mint egymilliárd forintnak megfelelő dollár a zsebében, a korábbi életvitelét tekintve azzal nem sokra menne.

(Borítókép: Amber Heard. Fotó: Drew Angerer / Getty Images)