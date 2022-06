A balatoni gasztronómiai kínálatot minden évben különféle listák értékelik, más-más szerkesztőségek szempontjai szerint. A MOL Nagyon Balaton gondozásában 2021-ben elindított Best of Balaton produkció szakítani akar ezzel a hagyománnyal.

A Best of Balaton egy vállaltan személyes és szubjektív válogatás, amely kivétel nélkül olyanok ajánlása alapján áll össze, akiknek érdemes adni a szavára, és akik bevallottan a Balaton szerelmesei. A tavalyi ötvenes lista most újabb húsz ajánlattal bővül, amelyeket június 27-től naponta az Indexen mutatunk be.

Mi a közös Ördög Nórában és Lábas Vikiben, Trokán Nórában és Tillában, Gianniban és Marsalkó Dávidban, vagy éppen Gyurta Dánielben, Sebestyén Balázsban és Vecsei H. Miklósban? Túl azon, hogy sikeresek, százezrek nézik-hallgatják-követik őket, mindegyikük rajong a Balatonért. 2021-ben őket kérte fel a VOLT Produkció csapata az induló Best of Balaton sorozathoz. Ők kapták azt a feladatot, hogy állítsák össze azt az ötvenes listát, amiért érdemes elindulni a Balatonra.

A felkérésnél nemcsak az volt fontos szempont, hogy a kurátoraink szeressék a Balatont és sokan kövessék őket, hanem az is, hogy hitelesek legyenek, érdemes legyen adni a szavukra. A Best of Balaton logikája igazán nagy szabadságot adott a csapatunknak, hiszen itt nincsenek kategóriák, bárki ajánlhat egy számára fontos éttermet ugyanúgy, mint egy helyet, ahonnan szép a panoráma, vagy egy olyan embert, aki sokat tesz a Balatonért. Így kerülhetett a 2021-es ötvenes válogatásba az Ultrabalaton, Csukás István, az Aszófői Halsütő, vagy éppen a Balaton partján kimondott igenek

– mondta el Lobenwein Norbert, a Best of Balaton egyik alapítója, aki szerint a tavalyi ötvenes lista mit sem vesztett az aktualitásából, egyszerűen csak kibővült húsz ajánlattal.

A húsz újonc

A gasztronómiai kínálatban idén a zánkai Neked Főztem, a kőröshegyi Völgyhíd Étterem, a fonyódi A konyhám 365 stúdió, a füredi Bergmann Cukrászda, a Majthényi Présház, a siófoki Mala Garden, a Mór24, a Villa Kabala, a Homola Borterasz és a zamárdi Patkó Büfé kapott helyet.

A „minden más” kategória színesre sikeredett, a Best of Balaton kurátorai ajánlják a lángost, a balatoni retró emlékeket, a Kéktúra útvonalát, a fonyódi kutyás strandot, a kocogást a Balaton partján. De kapott jelölést a Tapolcai tavasbarlang, a tihanyi Piac Placc, a Káli Autó-Motor Múzeum, Bereczki Kata festőművész és Budavári Dóra is.

„Minden jelöltet rövid riportfilmekkel mutatunk be, ezeket június 27-től 20 napon át az Indexen és a MOL Nagyon Balaton YouTube-csatornáján láthatja majd a közönség”– emeli ki Váncza Panna, a Best of Balaton vezetője.

Idén is átadnak életműdíjat

A 2021-es évben a kuratórium döntése értelmében Csapody Balázs, a balatonszemesi Kistücsök Étterem tulajdonosa vehetett át életműdíjat. Idén őt kérték fel, hogy a 2022-es életműdíjast ő javasolja.

A családommal 30 éve üzemeltetjük a Kistücsök Éttermet. A legnagyobb elismerés számunkra a visszajáró vendégeink szeretete, de bevallom, nagyon jól esett a Best of Balaton életműdíja és az is, hogy most én tehetek javaslatot az idei életműdíjas személyére. Gyerekkorom óta a Balatonon élek, sokakat ismerek – olyanokat is, akik megérdemlik, hogy elismerjék őket

– mondja Csapody Balázs. Az életműdíjat július 30-án Zamárdiban, a ZamJam Fesztivál keretében, a Balaton Ünnepén adják át.