Életet mentett Johnny Depp ügyvédje

A jogász egy testőrével együtt utazott repülővel Los Angelesből New Yorkba, amikor a gépen rosszul lett egy férfi, és ő egyből segítő kezet nyújtott. A légiutas-kísérők Wonder Womannek, azaz csodanőnek nevezték el.

Camille Vasquez egy szempillantás alatt vált a világ sztárügyvédjévé, köszönhetően annak, hogy Johnny Depp érdekeit képviselve fényt tudott deríteni Amber Heard korábbi hazugságaira, ami döntő szerepet játszott az ítélet meghozatalánál. Vasquezt azóta már össze is boronálták Depp-pel, és óriási népszerűségnek örvend, ám nem roppant össze a hírnév súlya alatt, hanem megmaradt annak, aki korábban is volt – írja a TMZ.

Az ügyvédnő a napokban az American Airlines Los Angelesből New Yorkba tartó járatán utazott a testőrével, amikor vészhelyzet alakult ki. A fedélzeten ugyanis összeesett egy hetvenes éveiben járó férfi, akinek Vasquezék is a segítségére siettek, mielőtt egy szintén a gépen tartózkodó sebész vette volna kezelésbe az idős embert. Az ügyvédnő állítólag még a sógorát is felhívta, aki orvos, hogy megbizonyosodjanak róla, a férfi szívrohamot kapott-e, vagy esetleg agyvérzést az esés következtében. Vasquez testőre még az Apple Watch okosóráját is levette, hogy a férfi csuklójára rakva ellenőrizzék a pulzusát.

Erőfeszítéseit megköszönve a légiutas-kísérők egy üveg bort és pezsgőt ajándékoztak az ügyvédnőnek, és Wonder Womannek, azaz csodanőnek nevezték el (ezalatt a Wonder Woman nevezetű szuperhőst értették). A repülő végül visszafordult, így Los Angelesben értek földet, ahol a már eszméleténél lévő férfit lekísérték a gépről, hogy orvosi segítséget kaphasson.

(Borítókép: Camille Vasquez 2022. június 1-jén. Fotó: Ron Sachs/Consolidated News Pictures/Getty Images)