Rövidre zárta műsorát a Pendulum, véget ért a VOLT

Nehezen indult be, de a soproni rendezvény utolsó napján a péntekihez hasonlóan szép számú közönség gyűlt össze. A záróestén a Platon Karataev, Passenger, Majka és Curtis, illetve a Pendulum szórakoztatta a nagyszínpadnál a közönséget, s bár a koncertek rendesen felpörgettek mindenkit, a headliner formáció másokkal ellentétben csak egyórás szettel érkezett, onnantól többek közt a Wellhello koncertjére orientálódtak azok, akiknek benne maradt a lábában még a bugi.

A pénteki tapasztalatok után egyáltalán nem meglepő, hogy szombaton is sokan jöttek a VOLT-ra. Igaz, a délutáni melegben még lazán el lehetett férni a helyszínen (sőt!), estére azonban hömpölygő tömeggé alakultak a fesztivált ellepő emberek, a színpadok közötti részen legalábbis ez volt jellemző. Jómagam a szokásoshoz képest picit később, valamivel öt óra után léptem be a kapun, akkorra már belekezdett a koncertjébe a Platon Karataev is a nagyszínpadon, de a tűző napsütés még azt a kevés embert is távol tartotta a bulitól, aki ez idő tájt már javában töltögetett.

Passenger annak a kevés embernek is hálás

Passenger 18.30-kor állt színpadra. Az angol dalszerző-énekes az egyik legkülönlegesebb hangú előadó, akit valaha hallottam, olyasvalaki, aki ennek köszönhetően még az egy szál gitárjával is óriási tereket képes betölteni. Pedig én sosem tartottam túl szerencsésnek, amikor egy nagyszínpadra magányosan áll ki valaki, Passenger viszont mindenféle sallang nélkül, pusztán az énekével képes olyan hatást elérni, hogy az ember időnként azt érzi, sírva fakad a gyönyörűségtől. A magyarok mégsem voltak olyan mértékben kíváncsiak rá, ahogy azt megérdemelte volna – főleg az elején kínosan kevesen mentek csak közel a színpadhoz, míg mások távolabbról figyelték a produkcióját.

A koncert pedig csodálatos volt, Passenger ugyanis valóban egy mély érzésű művész, aki így is nagyon hálás volt azoknak, akik eljöttek, meg is osztott velük néhány személyes történetet a dalok között, sőt volt, hogy nemcsak a közönség, hanem maga az énekes is elérzékenyült egy-egy megérintő szerzemény közben.

Majka nem csak fellépni jött

A korábbi számadatokból kiindulva egyáltalán nem lepődtünk meg azon, hogy Majka és Curtis koncertjén ismét megtelt a nagyszínpad előtti tér. A rapperek tripla telt házat is produkáltak már a Budapest Parkban, így biztosak voltunk benne, hogy itt is nagy lesz irántuk az érdeklődés. Ahogy azt egy korábbi beszámolónkban említettük, Majoros Péter már az előző napokon is felbukkant a VOLT-on – erről a hangpróba után faggattuk kicsit.

Minden alkalommal itt szórakozunk a barátaimmal Sopronban, erre a hétre nem is szoktunk más bulit vállalni... hosszú volt ez a két év kihagyás

– árulta el az Indexnek a szombati fellépése előtt Majka, akinél arra is rákérdeztünk, mit szól ahhoz, hogy az első két-három napon a világsztárok koncertjein is jóval kevesebben voltak.

Harmadik napja vagyok a VOLT-on, én a létszámban kevésbé tudok különbséget tenni 40-60 ezer ember között. Amúgy a péntek kétségtelenül jobb volt már, az olykor dicsérő vagy értetlen felhangokat kevéssé értem, a SUM 41 kurva menő volt, és hatalmas koncertet adott, nem lötyögött; ahogy a Muse is más létszámot tudott volna hétvégén...

– fejtette ki, hozzátéve:

Mi végre a zenekar sikereihez méltó, szombat esti sávban vagyunk, hozzánk méltó hatalmas show-t is hoztunk Sopronba!

A show-elemeket valóban nem hagyta otthon a csapat, látványban igyekeztek ugyanazt adni, mint egy önálló bulin. A táncosaik is színpadra léptek, a főhősök pedig velük együtt ugrálták végig a koncertet, mozgásra inspirálva ezzel a közönséget. Majkáék produkciója épp ezért működik jól a fesztiválokon is: ezeken a rendezvényeken ugyanis szeretnek mulatni az emberek, ahhoz pedig energikus színpadi jelenlétre van szükség. A tűz, a CO-ágyúk, a vizuál mindezt segítheti, de borzasztó fontos az is, ahogy az előadó motiválja a közönséget.

Röviden, de nagyot szólt a Pendulum LIVE

Majkáéktól a Pendulum vette át a táncoltatók szerepét. A dalaiban drum ’n’ bass, breakbeat- és rockzenei elemeket vegyítő, Ausztráliából indult formáció élő zenekari felállásban érkezett a VOLT-ra, ahol egy elképesztőan dinamikus szettet toltak. A színpad közelében szinte egyetlen ember sem volt, aki ne kezdett volna azonnal mozogni, amikor belecsaptak a koncertbe, főleg akkor okoztak hatalmas örömet, amikor eljátszották a Prodigy Vodoo People című számának feldolgozását.

Ami viszont nekem meglepő volt, hogy a szettjük csak egy órán át tartott, fél 11-kor már le is vonultak a színpadról a zenészek, holott a többi előadó mind másfél órán át szórakoztatta a közönséget. Később megtudtam, ez nem a VOLT-nak szólt, egyszerűen nem szoktak ennél hosszabb műsort hozni. Mit lehet tenni? A nép pár perc alatt ott is hagyta a nagyszínpadot, és átvonult a Beko-pontra, ahol akkor épp a Wellhello koncertezett.

Búcsúzik a VOLT, de vajon örökre?

Vasárnap hajnalban véget ért a 2022-es VOLT Fesztivál, amely sok szempontból más volt, mint ahogy azt a korábbi években megszokhattuk. Biztos, hogy a két év leállás is odavágott a szervezőknek, és meg kellett húzniuk a nadrágszíjat, hogy továbbra is működni tudjanak, és lebonyolítsák az idei rendezvényt, feltehetőleg ezért is hiányoztak például a dekorációk, és ezért lett kisebb a helyszín.

Ahogy az a fesztivál záróközleményéből kiderül, az öt nap során a pénteki és a szombati hozta a legtöbb látogatót, közel húszezren vettek részt a SUM 41, a Pendulum, a Halott Pénz és Majka & Curtis koncertjein.

Lobenwein Norbertet, aki nemrég jelentette be, hogy kiszáll a fesztivál szervezéséből, kollégánk az utolsó napon faggatta a VOLT jövőjéről, illetve kérte, hogy értékelje az idei rendezvényt.

(Borítókép: Karip Tímea / Index)