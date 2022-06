Az első monokinizők és egy Balaton-rajongó, aki tíz éve nem úszott a tóban

Mindenkinek van egy története a Balatonról, a Best of Balaton kurátorai pedig most jó párat meg is osztanak velünk.

A Mol Nagyon Balaton és az Index tavaly indította útjára a Best of Balaton sorozatát, amely a magyar tenger legjavát mutatja be. Ehhez egy olyan kurátori csapatot hívtunk életre, amelynek tagjai nemcsak ismertek és hitelesek, de köztudott róluk, hogy imádják a Balatont. Idén újra összeállt a csapat. A kurátorokról most kiderül, mivel ejtette rabul őket a tó, az alábbi videókból pedig azt is megtudhatjuk, hogy a tavalyi ötven ajánló után idén milyen szempontok alapján bővül újabb húsz jelölttel a lista.

Till Attila húsz éve tervezi, hogy körbebiciklizi a Balatont, és idén talán végre összejön a dolog. A TV2 műsorvezetője annyira tartja magát balatoni embernek, amennyire egy budapesti az lehet: gyerekkorában nem volt ott nyaralójuk, a szoci vakációk alatt szerette meg a magyar tengert, amelyhez meghatározó élmények kötik. Még arra is emlékszik, amikor a hetvenes évek végén megjelentek az első monokinis nyaralók.

Ördög Nóra felnőtt fejjel lett igazi balatoni lány, és mára büszkén vallja magát a kemény mag tagjának. Bár a magyar tenger környéke már a második otthonának számít, még mindig talál felfedezni való dolgokat, igyekszik nem beszorulni Akarattyába. A Balaton számára minden szezonban újabb és újabb arcát mutatja. Szerinte itt csak nyitott szemmel, az újat keresve érdemes járni.

Vecsei H. Miklós dédapja Balatonalmádi mellett épített egy kis házat, a színész gyermekkora jórészt ott telt, így tősgyökeres Balaton-rajongónak számít. Azok közé sorolja magát, akik az egyre gyorsabban szaporodó, divatos éttermek helyett inkább a kocsmásabb, retró hangulatú helyeket keresik. A Best of Balaton kurátoraként főleg az egyre kevésbé látható, de még mindig jelen lévő velős pirítózós, zsíros kenyerezős, megfizethető helyeket ajánlja majd.

Lábas Viki, a Margaret Island énekesnője Fonyódon nőtt fel, számára jóval többet jelent a tó, mint egy kívülálló rajongónak. Szerinte úgy kell szeretni a Balatont, hogy közben óvjuk is, az idei ajánlatait is ezen szempont alapján válogatta ki. Bár mindene a magyar tenger, meglepő módon tíz éve mégsem úszott benne, és ennek is köze van a környezetvédelemhez. Abban viszont nincs változás, hogy szerinte a fonyódi lángos a legjobb.

(Borítókép: Till Attila, Ördög Nóra, Vecsei H. Miklós és Lábas Viki. Fotó: Best of Balaton)