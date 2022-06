Meghalt Kőváry Péter, a Neo zenekar frontembere

Halálát testvére, Kőváry Zoltán jelentette be a Facebookon. Közlése szerint Kőváry Péter hétfő hajnalban hunyt el családja körében.

Kőváry Péter 2003 óta zenélt a Neóban, amely a kétezres években népszerű zenekarnak számított. A banda nevéhez kötődik a Kontroll című film zenéje is.

A zenész később Peter Kovary & the Royal Rebels néven saját zenekart is alapított, valamint játszott a Stoned nevű Rolling Stones tribute-zenekarban is.