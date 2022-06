A Disney milliárdokkal csábítja vissza Johnny Deppet

Már ítélettel mondták ki, hogy Johnny Depp nem feleségverő, így a hírek szerint a Disney próbálja visszaédesgetni egy több mint 110 milliárd forintos ajánlattal. Két produkció is tervben van, ha beadná a derekát.

Azt követően, hogy Johnny Deppet bántalmazással vádolta meg egykori neje, Amber Heard, sorra pártoltak el mellőle a legnagyobb vállalatok, félve attól, hogy rossz színben tünteti fel őket. Azóta ugyan már fény derült arra, hogy a színésznek nincs miért szégyenkeznie, mivel az esküdtek szerint Heard kamuzott a tárgyalásokon. A Deppről lemondó egyik filmstúdió, a Disney a megnyugtató ítélet után most próbálja is visszacsábítani a színészt – legalábbis erről számolt be egy forrás a Poptopicnek.

Johnny Depp az elmúlt tizenöt évben már öt Karib-tenger kalózai-részben szerepelt, az utolsó 2017-ben debütált, ám a Disney abban reménykedik, hogy tisztázva a színésszel való kapcsolatukat, talán a jövőben is számíthatnak rá. A bennfentes elmondása szerint egy 301 millió dolláros üzletről folyik tárgyalás, ami forintban körülbelül 113,8 milliárdra jön ki, és két film is tervben van.

A megállapodás szerint Johnny Depp visszatér Jack Sparrow szerepébe a Karib-tenger kalózai 6-ban és egy spin-off Disney Plus-sorozatban, amely a Fekete Gyöngy kapitányának életéről szól

– nyilatkozta a forrás, aki elárulta: a Disney bízik abban, hogy Depp megbocsát nekik, és puszta jóindulatból jelentős adományt is adnának a színész által választott jótékonysági szervezetnek.

Mindez azért is különös, mivel Depp korábban azt nyilatkozta, hogy nem vállalna be még egy Karib-tenger kalózai-filmet, még háromszázmillió dollárért és egymillió alpakáért sem. Ennek tudatában még beszédesebb lehet a Disney 301 millió dollárról szóló ajánlata. Kérdés, hogy pénzzel meg lehet-e venni.

(Borítókép: Johnny Depp. Fotó: Rich Fury / Getty Images)