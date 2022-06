Egymással harcolt Freddie Mercury és David Bowie

Freddie Mercury és David Bowie, a két nagyágyú mindig is óriási lángon égett, ha zenélésről volt szó. Ám amikor együtt kellett maradandót alkotniuk, akkor gyakran voltak konfliktusaik. Legalábbis erről számolt be Brian May, a Queen gitárosa az Expressnek, illetve arra is visszaemlékezett, pontosan hogy is nézett ki a zenélés a két sztárénekes esetében.

May egy különös történetet is elmesélt, amely Mercury és May közös dalához, az 1982-es Under Pressure-höz kötődik. Már a cím is beszédes egyébként, mivel az Under Pressure annyit tesz magyarul, hogy „nyomás alatt”.

Nem volt könnyű, mert mindannyian még kissrácok voltunk, és David nagyon erélyes volt. Freddie és David gyakran összeakasztották a bajszukat. De általában ilyen dolgok történnek egy stúdióban, szikrázik a levegő, ezért is lett olyan nagyszerű a végeredmény

– mondta May.

Mint megjegyezte, az Under Pressure-t elsősorban Freddie írta, John Deacon is közreműködött, a számot pedig a Queen svájci stúdiójában rögzítették – holott a banda mellett Bowie-nak is volt ingatlana és stúdiója a Genfi-tó mellett. A felvétel azonban igen kaotikusra sikeredett, mivel rengeteget ittak közben, amin Mercury sajátos zenealkotási módszere sem segített.

Ahogy azt Peter Freestone, a Queen frontemberének korábbi asszisztense megjegyezte, Mercury szándékosan provokálta az embereket, amikor zenekészítésről volt szó:

Freddie veszekedéseket generált, mert ez adott neki kellő lendületet és inspirációt a munkához.

Mercury és Bowie kakaskodása pedig hatásosnak bizonyult, mivel több dalt is sikerült felvenniük egy nap alatt, ám utóbbi nem volt elégedett a végeredménnyel, így nem is volt hajlandó kiadni őket. Brian May elmondása szerint ugyanakkor a két fél időnkénti drámázása egyszerre volt áldás és átok.

Finom módon harcoltak egymással, például hogy ki érkezik utoljára a stúdióba. Egyben volt csodálatos és szörnyű. De már jobban emlékszem a szép dolgokra, mint a rosszakra.

Többször is találkoztak korábban

A két énekes útjai kétszer is keresztezték egymást, mielőtt zenei karrierjük fellendült volna. Első alkalommal, amikor Mercury az Ealing Art College növendéke volt, ahol rendszerint a nagyteremben zongorázott, illetve kisebb kocsmákba járt meglesni a feltörekvő zenekarokat. 1969 tavaszán esett meg, amikor David Bowie a főiskolában lépett fel. Mercury felajánlotta neki, hogy viszi a felszerelését, illetve asztalokat tolt össze, ami egy kisebb színpadot képzett.

Még abban a júliusban Bowie kiadta a Space Oddityt, és haladt a szupersztárság felé, ám néhány hónappal később újra találkozott Mercuryval. Ebben az időben a Queen énekese Roger Taylorral együtt használt ruhák eladásával foglalkozott a piacokon, hogy némi extra pénzt keressenek. Alan Mair karolta fel őket, akinek sokkal népszerűbb volt a standja. Mair akkoriban ismerte David Bowie menedzserét, ez az ismertség pedig oda vezetett, hogy Bowie egy napon felbukkant.

A Space Oddity nagy siker volt, de mégsem volt egy vasa sem. Úgyhogy azt mondtam, megkaphatod őket ingyen is. Így adott Freddie egy csizmát Bowie-nak. Tehát ott volt Freddie Mercury, egy bolti eladó, aki David Bowie popsztárnak adott egy pár csizmát, amit nem engedhetett meg magának

– emlékezett vissza Alan Mair.

David Bowie és Freddie Mercury egyébként kiváló viszonyban maradtak. Bowie az Under Pressure-t Annie Lennoxszal énekelte el a Freddie Mercury-emlékkoncerten 1992-ben.

(Borítókép: Freddie Mercury. Fotó: Steve Jennings / WireImage / Getty Images Hungary )