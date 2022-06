Machine Gun Kelly az elmúlt hónapokban annak köszönhetően került be a köztudatba, hogy eljegyezte kedvesét, Megan Fox színésznőt. A kettejük kapcsolata, ahogy arról a korábbiakban már beszámoltak, olyan, mint egy hullámvasút. Hol fent, hol lent vannak, ám mindig visszatalálnak egymáshoz. Nemrég az is kiderült, hogy igen bizarr módon fejezik ki a szeretetüket, olykor megisszák egymás vérét.

A zenész életéről most egy dokumentumfilm is készült, amelyet az Amerikában elérhető Hulu streamingszolgáltatón lehet megnézni. A Life in Pink című alkotásban többek között arról is beszámol, mennyire mélyen érintette apja 2020-as halála. Mint mondta, a dolgok akkor kezdtek rosszabbra fordulni, amikor apja lakására ment. Találkozott az egyik szomszéddal, aki mindent a fejéhez vágott, amit nem szeretett volna hallani, így depressziós lett, a szobáját sem akarta elhagyni – írja a People.

Megan Bulgáriába ment filmet forgatni, rajtam pedig kezdett eluralkodni a paranoia. Attól féltem, hogy valaki idejön és megöl. Mindig egy sörétes puskával aludtam az ágyam mellett, aztán egyik nap teljesen összetörtem

– fejtette ki az énekes, majd hozzátette, ekkor felhívta párját felháborodva, amiért nincs mellette.

A szobámban voltam, teljesen kiakadtam rá, majd a puskát a számba raktam, és úgy üvöltöztem a telefonba. Felhúztam a fegyvert, de a lövedék egyszerűen beszorult. Megan szóhoz sem jutott

– emlékezett vissza.

Öngyilkossági kísérlete döbbentette rá arra, hogy valami nagyon nincs rendben az érzéseivel. Aggódott érte 12 éves lánya, Cassie, illetve párja, Megan Fox is, így próbálták biztosítani afelől, hogy mellette állnak. Így Kelly eldöntötte, itt az idő leküzdeni depresszióját. Ennek érdekében terápiás kezelésen is részt vett, és igyekezett az alkotásban meglelni az örömöt. Mint kifejtette, Megan Fox pozitív hatással volt az életére, segít neki a fejlődésben.

Mintha a köztünk lévő szenvedély túlvilági lenne. Biztos vagyok benne, hogy előző életeimben is ismertem már őt

– jelentette ki a zenész.



Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.

(Borítókép: Machine Gun Kelly 2019-ben. Fotó: Matt Winkelmeyer / Getty Images)