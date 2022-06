Összegyűjtöttünk tíz okot, amiért szerintünk érdemes útra kelni a Balaton fesztiválfővárosába:

1. Prémiumhelyszín, prémiumprogram

A fő helyszín a Balaton-parti MOL Színpad, háttérben a tihanyi panorámával. A három nap alatt a Kool & the Gang, Shaggy és Geszti Péter lesz a főszereplő. Utóbbi a Jazz+Az és a Rapülők legnagyobb dalaival, Váczi Eszterrel és a Jazz+Az-fúvósókkal érkezik. Mellette egyebek mellett Charlie, a Deladap, a Jazzanova és a Barabás Lőrinc Quartet lép fel, de Szikora Róbert és a negyvenéves R-Go egyetlen koncertje is itt lesz, amelyen a Valmar is szerepel majd. A Random Trip ZamJam edition vendége lesz mások mellett Dés László , éjszaka pedig mindennap dj-k zárják a programot.

A helyszínen a balatoni gasztronómia legjobbjai közül is felvonulnak néhányan. Jelen lesz a balatonkenesei Pörc Bisztró, balatoni borászok, a VIP-teraszon pedig a balatonszemesi Kistücsök Étterem várja a vendégeket. Belépőjegyek július 10-ig kaphatók kedvezményes áron a www.zamjam.hu oldalon.

2. Koncertek a kilátónál

Sokan nem is tudják, hogy Zamárdinak saját kilátója van, méghozzá nem is akármilyen panorámával. A ZamJam szervezői a fesztivál egyik fő feladatának tartják, hogy a turistáknak megmutassák Zamárdi ismert és rejtett kincseit. A kilátó tövében a KilátóTerasz ad otthont minden délután 5 órakor egy-egy koncertnek. Lovasi András akusztikus koncerttel, Járai Márk Cseh Tamás-dalokkal érkezik, az első napon pedig Little G Weevil nyitja itt a fesztivált.

3. Az Index bemutatja: ZamArt

Az Index szervezésében több képzőművészeti projektnek is otthont ad a ZamJam, amelynek arculata Bereczki Kata festőművész munkája, akit idén a Best of Balaton listájára is beválasztottak. Az ő balatoni képei rendhagyó módon nemcsak a fesztivál helyszínén, hanem közterületi kiállításon, városszerte láthatók lesznek. Labrosse Dani a Lobenwein Galéria felkérésére nyolc ikonikus balatoni helyről, épületről készít képet, amelyeket a fesztiválon állítanak ki. Balaton Anno címmel pedig egy korabeli turisztikai plakátokból álló gyűjteményt láthatnak az utasok Zamárdi vasútállomásán.

4. Jazz a parton

A MOL Nagyon Balaton Teraszon a Budapest Jazz Club szervezésében délutánonként két-két koncerten vehetnek részt a strandolók. Érkezik a Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo, a Sárik Péter Trió, az Orbay Lilla Quintet, a Pocsai Kriszta Quartet, valamint Oláh Krisztián és Szőke Nikoletta zenekara. Szombaton Földessy Margit és a Szindra Társulat interaktív előadásokkal várja a gyerekeket és a szülőket, a megéhező koncertlátogatókról pedig a Séf a Parton rendezvénysorozat szakácsai gondoskodnak, kulináris kalandokat ígérve.

5. Venom lemezkertje

Három napra Zamárdiba költözik Venom, a Halott Pénz dj-je. A nemrég megnyílt ZAM! nevű helyen fogadja vendégeit, akikkel zenéről és lemezekről beszélgetnek, és természetesen a lemezjátszó mögé is beállnak majd. Havasréti József íróval a hetvenes évek diszkólázáról sztoriznak, téma lesz Prince, az univerzum legnagyobb zenei rejtélye, de Járai Márk, Vitáris Iván, Springer Márton, Izil és Q-Cee is bemutatkozik a ZamJam vendégeinek.

6. Líra Irodalmi Terasz és a Nemzeti Múzeum tárlata

Ugyancsak a ZAM! ad otthont az irodalmi programoknak. Az első nap Kollár-Klemencz László, pénteken Dragomán György és Nyáry Krisztián, szombaton pedig Szabó T. Anna és Csepelyi Adrienn érkezik. A ZAM! belső terében balatoni fotótörténeti kiálltás látható a Magyar Nemzeti Múzeum Fotótárából.

7. Filmio Partmozi

A Chef Beach a naplemente után a magyar filmrajongók otthona lesz, fél 9-kor indul a vetítés. Első este egy klasszikus, a Macskafogó, pénteken A játszma, szombaton pedig a Katinka lesz látható a vízparti vásznon.

8. Rozmaring kert – koncert és fröccs

Zamárdi egyik leghangulatosabb kerthelyisége a remek ételek és italok mellett a ZamJam idején Hangácsi Márton meghívására gitáros minikoncerteknek ad otthont. A házigazda mellett Lánszki Lőrinc és Oláh Marcell lép fel a kertben.

9. Túra, sport, vásár

A ZamJam szervezői arra biztatják a helyieket, hogy ők mutassák meg a várost a fesztiválozó turistáknak. Ennek eredményeként részt vehetnek egy izgalmasnak ígérkező túrán, amelyet Hirschmann Attila és Kiss Ádám vezet, Járt-e Jézus Zamárdiban? címmel. A helyi focipályán pedig a művész-, az újságíró- és borászválogatott, valamint a Zamárdi Öregfiúk mérkőzésein szurkolhatunk együtt. A ZamJam szombati napján Zamárdiba költözik a WAMP, másnap pedig Tilla kedvenc helyén, a Patkó Büfé teraszán vásárolhatunk helyi termelőktől.

10. A Balaton ünnepe

A ZamJam fő helyszínére szombaton érkezik Shaggy, a Deladap és a Random Trip, emellett a Balaton ünnepének is otthont ad majd. A színpadon adják át a Best of Balaton díjait, az idei életműdíjat pedig a 2021-es díjazott, Csapody Balázs, a Kistücsök Étterem tulajdonosa mutatja be.