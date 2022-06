Magyar származású előkelőségek, akik fényűző kastélyokban élnek

Gábor Zsazsáról, Estée Lauderről vagy Lugosi Béláról szinte mindenki tudja a világon, hogy részben vagy egészben magyar gyökerekkel rendelkeztek – persze ők sosem rejtették véka alá, hogy büszkék arra, honnan is származnak. Azonban nemcsak az amerikai, de az európai topelitben is vannak napjainkban olyanok, akik fele arányban honfitársainknak mondhatók.

Bár olykor meg szoktak jelenni ilyesmi hatásvadász cikkek, mivel mi azonban nem gondoljuk, hogy az 1/16 arányban magyar II. Erzsébet királynő, netán az 1/32 arányban magyar Károly herceg identitásának akár egy mikronnyi részében is meghatározó lenne a nemzetünkhöz való tartozás, így az ilyesmi erőltetésektől most eltekintettünk.

Kétségkívül a leghíresebb valós példa erre a volt francia elnök, Nicolas Sarkozy, akinek édesapja, Sárközy Pál ugye teljes egészében magyar, mindkét oldalról nemesi származással. És hát valamikor ő maga is lakott pazar díszletek közt a párizsi Élysée-palotában, de manapság már lejjebb adott a fényűzésből – még ha nem is kell sajnálni, hiszen luxusingatlanokban tengeti a napjait feleségével, az extopmodell Carla Brunival.

Az alábbiakban azonban három olyan társasági előkelőséget szeretnénk bemutatni, akik úgy élik a kiváltságosok életét, hogy nem verik nagydobra, az ereikben csörgedező vér bizony a Kárpát-medence szívéből származik.

Punk ikonból a konzervatív értékek védelmezője

A Schönburg-Glauchau grófnőjeként született Gloria von Thurn und Taxis hercegné édesanyja a tavaly ősszel elhunyt Széchenyi Beatrix grófnő volt, így a 62 éves társasági előkelőség maga is beszéli a nyelvünket. 2019-ben Orbán Viktor személyes előterjesztésére még a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét is átvehette a Karmelita Kolostorban Semjén Zsolttól.

Az özvegy hercegné (német rangján: fejedelemné) 20 évesen ment hozzá a nyíltan biszexuális, jóval idősebb Johannes von Thurn und Taxishoz, és élte a korszak It-girljeinek életét Manhattanben partizva, többek közt Andy Warhol társaságában. Az extravagáns frizurák és szettek révén kiérdemelte a „punk hercegnő” ragadványnevet is. A frigyből időközben három gyerek született, majd a férj 1990-ben elhunyt, hatalmas adósságot hagyva a családra. Az ifjú özvegy ugyanakkor jó üzletasszonynak bizonyult, nemcsak megmentette a több mint 500 szobás regensburgi családi palotát – amely egyébként Európa legnagyobb, nem államfői rezidenciaként szolgáló magánpalotája, ahol még ma is laknak –, de gyümölcsöző biznisszé fejlesztette.

A múzeumként látogatható épület legvonzóbb programja minden évben a jól prosperáló karácsonyi vásár, így az amerikai Forbes úgy becsüli, a család immár 1,6 milliárd dolláros vagyon felett rendelkezik. A sors érdekes fintora, hogy a még mindig stílusos arisztokrata manapság gyökeresen más nézeteket vall, mint fiatal korában. A keményvonalas katolicizmus híve, olyan barátokkal, mint Steve Bannon vagy az egyházi progressziót ellenző Raymond Burke bíboros, a palotát pedig igyekszik eme szellemi tábor központjává tenni.

A hercegné, akit olykor rasszizmussal vádolnak

Az édesanyja, muraszombati Szapáry Mária grófnő révén magyar gyökerekkel is rendelkező Marie-Christine von Reibnitz bárónő neve nagyjából senkinek semmit nem mond a bolygón, ugyanis mindenki csak Ő királyi fensége Kent hercegnéje vagy Princess Michael of Kent néven ismeri – lévén hozzáment II. Erzsébet királynő unokatestvéréhez, Mihály kenti herceghez, ezzel pedig a brit uralkodócsalád tagjává vált. A hercegné szívesen gondol vissza gyökereire, így többször járt is hazánkban az elmúlt évtizedekben.

Otthona viszont már nem a család egykori Váci utcai ingatlanja, hanem az egyik legismertebb londoni turistalátványosság, a Kensington-palota, amelyen többek közt Vilmos hercegékkel is osztoznak. Természetesen a kenti hercegi párnak nem a legfényűzőbb lakosztályt utalta ki a koronabirtokok jelenlegi kezelője, a királynő, de nyilván nem rossz London egyik legjobb részén, South-Kensingtonban lakni, még ha magas rangja miatt korlátozottak is a lehetőségei a városban lófrálás terén.

A hercegnének több regénye is megjelent már, de inkább rasszista botrányaival kerül újabban a címlapokra. Vidéki birtokán állítólag két, fekete fejű skót birkáját úgy nevezte el, hogy Venus és Serena (az afroamerikai teniszcsillag Williams nővérek után), és előszeretettel hord egy, a XIX. században divatosnak számító brosstípust is, amely egy mór fejet ábrázol. Ilyenkor pedig rendre ízekre szedi a brit bulvársajtó.

Állatkert, félvér feleség, különc életmód

Ki gondolná, hogy a brit vidéken egy másik félig magyar is visel egy elég hangzatos címet! Pedig Bath márkijának (Ceawlin Henry Laszlo Thynn) édesanyja, az özvegy bathi márkiné Gyarmathy Anna néven született Budapesten, majd lett Anna Gael néven színésznő, és ismerkedett meg ennek kapcsán később férjével, az élete végén pornográf freskókat festő excentrikus főnemessel. Aki kitalálta, hogyan tehetné jövedelmezővé a nagybirtokrendszer elavultsága miatt veszteséges Longleat-kastélyt – az egyik legnagyobb brit magánrezidenciát.

Így esett meg, hogy az arisztokrata család üzemelteti ma Anglia legnagyobb magánállatkertjét. A többek közt oroszlánokat, zsiráfokat és orrszarvúkat felvonultató autós szafarihoz ma már vidámparkos infrastruktúra is tartozik vendéglátóegységekkel, azaz a Covid nekik sem jött éppen jól, ahogy a jelenlegi márkiné is lenyilatkozta tavaly a Tatler magazin címlapanyagában. Ez már a második ilyen szereplése volt az angol társasági celebritás édesanya és a nigériai olajmágnás édesapa viszonyából született Emmának, ugyanis még Weymouth vikomtnéjaként (ez kvázi a „trónörökösi” cím a bathi márki családjában) adta az első interjúját a magazinnak 2013-ban. Ez azért volt különleges, mert Meghan Markle-t még hírből sem ismertük ekkor, ezzel pedig ő volt a szigetország első színes bőrű arisztokratafelesége.

Ez persze nem mindenkinek tetszett, brit bulvárlapok szerint így a magyar márkinénak sem, őt meg sem hívták hát az esküvőre, és azóta sem beszélnek vele. Holott a brit Vogue külsős szerkesztőjeként, a Pommelato luxusékszerház és a Dolce&Gabbana reklámarcaként is fel-feltűnő, valamint újabban gasztrokarrierrel is kacérkodó socialite a legjobb vérfrissítésnek bizonyult az egyre laposodó turisztikai biznisz felfuttatásának aspektusából is.

A szerző luxusszakértő.

(Borítókép: Marie-Christine von Reibnitz. Fotó: CARL COURT / AFP)