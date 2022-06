Passenger az Indexnek: Most nem vagyok se részeg, se összetört szívű

3 milliárd feletti elérése van az énekes legismertebb dalának, a Let Her Gónak.

A VOLT Fesztivál zárónapjának egyik nagyszínpados fellépője Passenger volt. A Let Her Go című dala igazi világsiker lett, hiszen 3,2 milliárdos letöltés felett jár. Passenger az Index stábjának elmondta, mit gondol a dal sikeréről, képes-e írni még egy ilyen nagy kaliberű nótát, szereti-e még játszani, de arról is beszélt, miért nem rajong már annyira a turnézásért, mint régen.