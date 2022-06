Több mint 320 milliós kárt okozott, 15 évet kaphat Fekete Dávid

Nem ússza meg a károkozást, akár 15 év börtönre is ítélhetik a Megasztár korábbi felfedezettjét, Fekete Dávidot. Az autókereskedőnek állt énekes 21 bűncselekményt követett el és több mint 320 millió forintos kárt okozott összesen.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a népszerű tehetségkutató, a Megasztár korábbi versenyzőjét, Fekete Dávidot még tavaly májusban vette őrizetbe a rendőrség, miután az énekes körül egyre nagyobb volt a botrány, többen állították, hogy anyagilag megkárosította őket, az egyre halmozódó adósságait pedig a mai napig nem sikerült törlesztenie. Volt, aki egyenesen azzal vádolta, hogy az énekes egy bűnszervezet tagja.

Június elején ugyan úgy tűnt, szabadlábra helyezhetik a 2021 tavasza óta letartóztatásban lévő Feketét, az ügyben eljáró Győri Törvényszék végül úgy döntött, rács mögött marad az előadó.

Az ügyben most a GYŐRI JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG EMELT VÁDAT AZ ÉNEKLÉST KÖVETŐEN AUTÓKERESKEDŐNEK ÁLLÓ EGYKORI MEGASZTÁROS ELLEN, AKIT 21 BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉVEL VÁDOLNAK, AMELYEK SORÁN A SÉRTETTEKNEK ÖSSZESEN 322,9 MILLIÓ FORINT KÁRT OKOZOTT.

A jelenleg 35 éves Fekete Dávid „2017 nyarától kezdődően járművek adásvételével kapcsolatban követett el csalásokat és sikkasztásokat, egyre fenyegetőbb anyagi helyzete miatt kölcsönöket vett fel magánszemélyektől is, illetőleg egy banktól is. Az összegeket ismeretlen célra fordította, majd az eladósodott cégét egy – általa is tudottan halálos betegségben szenvedő személynek – értékesítette” – írja az ügyészség honlapja.

Az egykor jobb időket megélt énekes által okozott legkisebb kár 1 millió, míg a legnagyobb 73 millió forint volt, amiért komolyan bűnhődhet, halmazati büntetésként akár 15 év szabadságvesztésre is ítélhetik.

Ügyében a Győri Járásbíróság fog határozni.