John Lennon a feleségével, Yoko Onóval, illetve asszisztensükkel, May Panggal fura szerelmi háromszögbe keveredett még hosszú évekkel ezelőtt. Pang most egy dokumentumfilmben számolt be arról, miként környékezte meg őt anno Ono azzal az ötlettel, hogy jöjjön össze a zenésszel.

Az akkor még csak 19 éves May Pang az iskola elvégzését követően reménnyel telve kezdett el dolgozni az Apple Recordsnál, a The Beatles zenei vállalatánál. Szorgalmával pedig azonnal elnyerte John Lennon, illetve felesége, Yoko Ono tetszését. Végül felkérték, hogy legyen az asszisztensük, amit el is vállalt, és élvezte a párral töltött idejét. Pang könnyen tanult, így egyre több feladatot kapott. Hol a stúdióban segített, hol elkísérte Lennonékat az Egyesült Királyságba vagy ascoti kastélyukba, hol pedig modellt állt a Lennon–Ono-album borítója kedvéért. Ő is vásárolt be a párnak, intézte a telefonhívásokat, ahogy némelyik The Beatles-dalban is hallható a hangja, például az 1971-es Happy Christmas (War Is Over) című számban – írja a Daily Mail.

Lennonék feltétlen bizalmát élvezte, ám a kapcsolatuk 1973-ban szöges fordulatot vett annak köszönhetően, hogy Yoko Ono fura ötlettel állt elő.

Yoko besétált az irodámba, és azt mondta: »John és én nem jövünk ki egymással, és tudom, hogy elkezd majd találkozgatni másokkal. Azt akarom, hogy randizz vele, mert pont egy olyan rendes lányra van szüksége, mint te«

– emlékezett vissza a különös kérésre egy új dokumentumfilm, a The Lost Weekend: A Love Story kedvéért May Pang.

Pang ekkor még csak 22 éves volt. Lennon tíz, Ono pedig hét évvel volt idősebb nála, így hozzájuk képest még gyerekcipőben járt. Elmondása szerint is rendkívül naiv volt. Bár tudta, hogy Onónak olykor fura ötletei támadnak, de ez az eset teljesen ledöbbentette. Az ajánlatot természetesen visszautasította, de ez nem maradt annyiban. Lennon állítólag azt mondta a feleségének, hogy csinos asszisztensüket kifejezetten vonzónak találja. Ono számára pedig ez tulajdonképpen felhívás volt keringőre, egyáltalán nem ellenkezett azzal kapcsolatban, hogy férje viszonyt folytasson Panggal.

Pang beszámolója szerint Ono mindenbe beleegyezett, sőt mivel akkoriban neki nem volt barátja, ezt tartotta a legjobb ötletnek. Így kezdett 18 hónapon át tartó viszonyba John Lennon és May Pang, aminek a zenész vetett véget. Lennon ugyanis végül visszatért Onóhoz, aki sosem tagadta, hogy az ő ötlete volt az egész. Azt érezte, neki és férjének pihenésre van szükségük, így kapóra jött Pang. Ám hogy ő pontosan hogyan is élte meg azt, hogy John Lennon szeretője volt, pusztán egy pótlék, arról a dokumentumfilm fest hű képet.

Szerelmi háromszög

Mint azt Pang kifejtette, Lennon és ő egymásba szerettek, ekkor döbbent rá Ono arra, hogy súlyos hibát követett el. Vissza kellett szereznie férje kegyeit, aki ekkor már főképp Pang iránt érdeklődött. A filmben megszólal a színész egyik fia, Julian is, aki elmondta, édesapja ekkor volt a legboldogabb. Pang visszaemlékezése szerint ugyanakkor Ono kihasználta őt, mivel a kedvéért több esetben is hazudnia kellett nemcsak Lennonnak, hanem Juliannak is, aki ekkor még csak kisfiú volt. Akárhányszor felhívta, azt kellett mondania neki, hogy az apja nem tud a telefonhoz jönni. Ahogy a zenésznek is tagadnia kellett, hogy bárki is kereste őt.

Pang megjegyezte, bár kezdetben nem fűzték romantikus szálak Lennonhoz, ám üldözni kezdte őt a szerelmével, míg egyik nap megcsókolta őt a liftben. Bár először megilletődött, de ezzel együtt el is volt ragadtatva. Mint mondta, első szeretkezésüket követően elsírta magát, és kérdőre vonta Lennont, ez milyen hatással lesz a kapcsolatukra. A zenész erre már nem tudott felelni, de másnap ismét lenyűgözte Pangot, akinek a gitárját felkapva elénekelte a Surprise, Surprise (Sweet Bird of Paradox) című dalt, amelyet egy lányról írt, aki átsegítette őt a magányon.

Tudtam, hogy John mennyit jelent nekem, de egészen addig a pillanatig nem tudtam, én mennyit jelentek Johnnak

– magyarázta Pang, illetve hozzátette, olykor éjszakákat töltöttek együtt Lennonnal, de minden reggel találkoztak Onóval, ami igen kellemetlen helyzeteket szült.

Az Angyalok városa

Pang afelől is igyekezett eloszlatni a kételyeket, miszerint Ono teljesen az ellenőrzése alatt tartotta volna a kapcsolatukat, és az ő ötlete volt, hogy költözzenek Los Angelesbe. Mint mondta, ezt Lennon eszelte ki, és ahogy földet ért a gépük az Angyalok városában, jelentősen csökkentették is a fizetését. Lennon ekkor már perben állt a The Beatles többi tagjával, így nem sok pénze volt, de mivel világsztár volt, egy producer a rendelkezésükre bocsátott egy Bel-Air-kastélyt.

Ahogy az a filmből kiderül, Lennonnak még ebben az időben is rendben volt a libidója. Ha megjött a kedve a hancúrozáshoz, azt úgy jelezte, hogy egy játék kígyót lógatott ki a sliccén keresztül. Ám Los Angelesben töltött idejüket nem csak így ütötték el. Gyakran járták a környéket turistaként, meglátogattak egy kaliforniai szellemvárost, elmentek Las Vegasba. Ám Los Angeles nem pusztán örömöt hozott Lennon számára, hanem újra elindította őt azon a lejtőn, amelyen egyszer már sikerült feltornáznia magát. A zenész heroinfüggőséggel küzdött még a 60-as években, ez volt a The Beatles feloszlásának egyik oka is, ám Los Angelesbe érve újra elcsábult a szer iránt.

A Hollywood Vampires ivóklub tiszteletbeli tagja lett – idetartozott még többek között Harry Nilsson, Keith Moon és Ringo Starr is –, ami egyet jelentett azzal, hogy ismét rossz társaságba keveredett. Lennon egy rock and roll albumot szeretett volna készíteni Phil Spector producerrel, aki alkohol- és drogfüggő hírében állt. A zenész is igen kapós lett, mindenki vele akart zenét készíteni, így megesett, hogy a stúdióban akár huszonnyolcan dolgoztak egyszerre. Rendszeresen ittak vagy épp annyit szívtak, amíg ki nem dőltek. Egyik este Spector egy fegyvert is elsütött, ezzel megsüketítve Lennont, aki teljesen összetört, zokogott. Még Pang sem tudta lenyugtatni őt, csak a zenész egyik régi barátja, Tony King.

Erőszakosan viselkedett

Lennon néha Panggal is rosszul bánt, olykor az is megesett, hogy a falnak dobta. Ahogy korábban elismerte, erőszakos embernek tartja magát, aki nehezen tud uralkodni az érzésein. Mikor egyik alkalommal részegen fellökte Pangot, bocsánatkérés helyett ezt mondta:

Nem hiszem, hogy ez működni fog.

Pangot igen rosszul érintették Lennon szavai, így visszautazott New Yorkba, ahol nem maradt sokáig, mivel Ono ragaszkodott hozzá, hogy repüljön vissza. A zenész fia, Julian, illetve korábbi párja, Cynthia ugyanis már úton voltak Los Angelesbe, hogy meglátogassák. A fiú ekkor már három éve nem találkozott az apjával. Pang a kérésnek eleget téve visszament Lennonhoz, aki azóta nem látta egykori kedvesét, hogy 1968-ban elhagyta őt Yoko Ono miatt. A nagy találkozással kapcsolatban Ono is elég stresszes volt, napi tizenötször telefonált, és jelentést kért arról, mi történik.

Hogy Ono mennyire nem volt tisztában a döntései súlyával, arról több minden is árulkodik. Pang elmondása szerint a feleség azt hitte, Lennonnal csak pár hétig maradnak majd együtt. Ahogy azt sem gondolta, hogy miután belengeti a válás lehetőségét a zenésznek, ő egyetértően fog majd bólogatni. Ono gyakran azzal vágta ki magát a szorult helyzetekből, hogy a csillagok tévedtek, nem akart felelősséget vállalni a tetteiért. Amiatt is Pangot okolta, hogy a Lennonnal folytatott viszonya nyilvánosságra került, holott a zenész volt az, aki megcsókolta őt egy bárban, majd egyből az újságok címlapjára kerültek. Paparazzik lesték minden lépésüket, ami Pangot jó érzéssel töltötte el, mivel végre nem Lennon árnyékában járt, hanem pont annyi figyelem szegeződött rá is.

Egy ágyban a Kennedyékkel

Ahogy arra Pang visszaemlékezett, amikor Lennon úgy döntött, hogy Los Angeles-i barátaival felvesz egy másik albumot, egy tengerparti házba költözött, amelyben egykor Marilyn Monroe is megfordult, mikor viszonyt folytatott a Kennedy testvérekkel.

Johnnak tetszett az ötlet, hogy ugyanabban az ágyban szeretkezzünk, mint John F. Kennedy és Marilyn Monroe

– fejtette ki Pang, illetve hozzátette, a házban meglátogatta őt a The Beatles másik tagja, Paul McCartney is a nejével, Lindával együtt. Ez nagy pillanatnak számított, mivel öt év telt el azóta, hogy a bandatagok között némi feszültség alakult ki.

Mint Pang megjegyezte, arra viszont nem gondolt, hogy McCartney azért jött, hogy átadja Yoko Ono üzenetét, aki ultimátumot adott Lennonnak, miszerint ha szereti, azonnal vissza kell mennie New Yorkba, és visszahódítania őt. Pang kiemelte, ez egyáltalán nem tetszett a zenésznek, mivel sosem szerette, ha megmondják neki, mit csináljon, így kijelentette: Panggal marad. A pár végül 1974-ben költözött vissza New Yorkba, amikor Lennon már leküzdötte függőségét, és folytatta karrierjét. Többek között Elton Johnnal, David Bowie-val és Mick Jaggerrel is dolgozott együtt ebben az időben.

Pang és Ono viszonya viszont egyre inkább kezdett elmérgesedni. A helyzeten pedig az sem segített, hogy a The Beatlesről készült musical bemutatóján Lennon azt szerette volna, hogy egykori asszisztense foglaljon mellette helyet, nejét pedig beültette a hátsó sorba. Ekkor Ono felhívta Pangot, hogy szeretné visszakapni a férjét. Lennon és Ono viszont csak annak köszönhetően került újra közeli kapcsolatba, hogy Ono felhívta a zenészt, miszerint talált egy terapeutát, aki hipnózissal segíthetne neki leszokni a dohányzásról, ami miatt légzési problémák gyötörték, így vissza kéne mennie az otthonukba, hogy kezelhesse.

Bár Pang azt hitte, Lennon csak egy időre megy el, a zenész nem tért vissza. Csak véletlenül futottak össze pár nappal később, mikor közölte vele, Ono megengedte neki, hogy hazamenjen, így élt is a lehetőséggel. Ezen lépésével pedig Panggal való kapcsolatának is befellegzett, aki azóta is elérzékenyül, ha arra gondol, hogy Lennon faképnél hagyta. Holott mindig is azt állította, őszintén szereti őt.

Az egyik legnehezebb dolog, hogy megtaláld, hova is tartozol

– nyilatkozta korábban Lennon, aki állítása szerint egyaránt szerette May Pangot és Yoko Onót is, ám végül utóbbi mellett döntött.

(Borítókép: John Lennon és Yoko Ono 1973-ban. Fotó: Bettmann / Getty Images)