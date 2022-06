Két nagyon különböző film érkezik ma a mozikba

Csütörtökön két film kerül a kellemesen hűvös mozikba, a művészetek rajongói és a családi szórakozásra vágyók is megtalálják a számításukat.

Egy zseni látomásai – Hieronymus Bosch különös világa

angol dokumentumfilm, 2016

Az Exhibition On Screen sorozat filmjében egy olyan tárlatra léphetnek be a nézők, amelynek köszönhetően Hieronymus Bosch művei a világ számos pontjáról visszatértek hollandiai szülővárosába.

Hieronymus Bosch – Egy géniusz látomásai volt a címe a legnagyobb retrospektív Bosch-tárlatnak, amelyet 2016. február 13. és május 8. között mutatott be a Het Noordbrabants Múzeum. A festő 44 fennmaradt műalkotása közül 36-ot állítottak ki a Den Boschban. A világ legkiválóbb múzeumaiból érkezett alkotásokból rendezett kiállítás lehetővé tette, hogy a fennmaradt műveket új szemszögből vizsgálják a nézők.

Ezt az egyedülálló gyűjteményt láthatják most a mozilátogatók közvetlen közelről, elkerülve a tömegeket.

A kiállítás kurátorainak és vezető kritikusok szakértői hozzászólásai teszik lehetővé, hogy még jobban megismerjük Boscht, és felfedezzük, mi inspirálhatta furcsa, démoni alkotásait. A közreműködők közt ott van Peter Greenaway filmrendező, Rachel Campbell-Johnston, a The Times vezető művészeti kritikusa és Dr. Charles de Mooij, a Het Noordbrabants Múzeum igazgatója is.

A film életre kelti Bosch híres oltárképeit is, melyeket eddig csak egyenként láthatott a közönség, s most is különböző múzeumokban találhatóak. Fény derül olyan titkokra is, melyeket a kiállításra való készülődés során a modern technológiának köszönhetően fedeztek fel a projekten dolgozók.

Az Egy zseni látomásai – Hieronymus Bosch különös világa a mester halálának 500. évfordulójára Den Boschban rendezett egyéves program megkoronázása. Ezáltal Bosch művészete a szülőfalujától eljut a világ legkülönbözőbb pontjaira is.

Minyonok: Gru színre lép

amerikai animációs kalandfilm, 2022

Idén nyáron jön a világ legsikeresebb animációs sorozatának legújabb filmje, a Minyonok: Gru színre lép, amelyből kiderül, hogyan vált valóra egy 12 éves fiú álma, hogy ő legyen a világ legnagyobb szupergonosza.

A borzas hajú, trapézgatyás Gru kertvárosi kamasz a hetvenes években. Az Álnok Hatos nevű szupergonosz szupercsoport rajongójaként tervet kovácsol, hogy elég gonosz legyen ahhoz, hogy beállhasson közéjük. Szerencsére segítsége is akad az állandóan galibát okozó hűséges minyonok személyében.

Amikor az Álnok Hatos elkergeti a főnöküket, a legendás harcost, Willám Kezet, Gru jelentkezik tagnak. A dolog nem megy jól, és még rosszabbra fordul, amikor Gru túljár az eszükön, és hirtelen azon kapja magát, hogy ő lett a csúcsgonoszok halálos ellensége. Menekülés közben Gru váratlan helyről kap segítséget: magától Willám Kéztől.