Podcastsorozatunk bemutatkozó részében Tilla második otthona, Zamárdi kerül terítékre, mivel az első adás témája a Balaton Sound és az azzal fúzionáló B My Lake fesztivál. A Sound már javában tart, így Fülöp Zoltán fesztiváligazgató Zoomon jelentkezett be, akárcsak Zacher Gábor, aki nélkül évek óta nincs biztonságos bulizás. Kiderül, hogyan született meg a magyar Ibiza ötlete, ahol gyros helyett sushi, és sörpadok helyett kanapék várják a bulizókat.

Az első fesztivál 2007-ben rögtön hagyományt is teremtett, mivel a Beastie Boys csak vasárnap ért rá, így azután minden évben a hét utolsó napja is programnappá vált – idén ez változik, ugyanis most először a szombaton ér véget a buli.

A Balaton Sound a pandémia előtt ért a csúcsra, 2019-ben 170 ezren érkeztek a fesztiválra. Egy ilyen tömegrendezvényen mindig kulcskérdés a biztonság, és Tilla, aki komoly bulimúltat tudhat maga mögött, rengeteg olyan jó tanáccsal tud szolgálni, amiket ő sosem tartott be.

De azért érdemes meghallgatni a szakember szavait is.

Zacher Gábor először az egészségügyi stáb tagjaként járt a Soundon, és mindjárt egy rákjelmezbe öltözött francia táncos fogadta a mentők sátrában. A sokat látott toxikológus szerint ugyanakkor egy fesztiválon sokkal nagyobb biztonságban vannak a vendégek, mint egy nagy szórakozóhelyen, és sírba viszik azok a megkeresések, hogy hívja fel a figyelmet a nyár veszélyeire. Bárki, aki a Soundon bajba kerül, azonnal kap segítséget, köszönhetően a safety first rendszernek, és aki bizonyos keretek között bulizik, azt biztos nem ő fogja ébreszteni másnap.

