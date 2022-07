A James Bond-filmek már évtizedek óta tartoznak a mozik legnépszerűbb és legikonikusabb alkotásai közé, az aktuális főszereplő kiválasztása emiatt mindig komoly fejtörést okoz az alkotók számára.

A 007-es titkos ügynök szerepére ehhez mérten már évekkel a filmek forgatásának megkezdése előtt elindul a vadászat, a tökéletes jelöltek között pedig időről időre üti fel a fejét egy-egy igazán különös név. Így van ez most is, ugyanis a filmek producerei, Barbara Broccoli és Michael Wilson szerint a legtökéletesebb választás a szerep eljátszására nem más, mint a cambridge-i herceg, Vilmos lenne – szúrta ki az Independent.

A rendezőpáros már többször találkozott Vilmos herceggel, aki maga is nagy rajongója a 007-es filmeknek, azonban nem valószínű, hogy a közeljövőben őt is a filmvásznon látják majd a rajongók.

Sajnos Vilmos herceg elfoglalt, de ő lenne a legtökéletesebb jelölt a szerepre. Minden paraméternek megfelel, de sajnos jelenleg nem elérhető, tehát még mindig vadászunk

– nyilatkozta a kitüntetés átvételét követően Broccoli.

A producer és testvére, Michael Wilson közösen készítette a legutóbbi kilenc Bond-filmet, köztük a Casino Royalt, a Skyfallt és a Nincs idő meghalni című alkotást is.

A kasszasikereket döntő vagy ostromló filmek közül a rajongókhoz hasonlóan maguk a rendezők is nehezen tudják kiválasztani, a szívükhöz melyik 007-es mozi áll a legközelebb.

Mindegyik tetszik. Mindig minden filmben találunk valami nagyszerűt, különösen ha olyan színészekkel dolgozol együtt, akik nagyszerű filmeket készítettek. Azt hiszem, szívünk mélyén úgy hisszük, hogy legalább egy filmünk igazán kiemelkedő, ha nem több

– vélekedett Wilson.

A testvérpár vélhetően ugyan csak merészségből vagy viccből dobta be Vilmos herceg nevét a James Bond szerepére pályázók paklijába, nem ő lenne az első a királyi család tagjai közül, aki filmszerepre adja a fejét, sőt a cambridge-i hercegnek sem ez lenne az első alkalma forgatáson.

Magasak voltak a Star Warshoz

Korábban Vilmos állítólag testvérével, Harry herceggel megjelent a Star Wars: Az utolsó Jedik című film forgatásán, ahol rohamosztagosokat alakítottak. A jelenet, amelyben szerepeltek, végül mégsem kerülhetett be a filmbe, ugyanis kivágták, mivel a királyi család sarjai sokkal magasabbak voltak, mint a többi rohamosztagos, akik mindegyik filmben egyforma magasak.

Az első királyi szerep

Az ifjú Viktória királynő című filmben ugyan Emily Blunt játszotta Viktória királynőt, de a valódi királyi család is része volt a produkciónak. Sarah Ferguson, azaz Sára yorki hercegné a film egyik producere volt, lányának, Beatrix hercegnőnek pedig rövid szerepe volt a filmben. Ezzel ő lett a brit királyi család első tagja, aki olyan filmben szerepelt, amely nem dokumentumfilm. Akkoriban Beatrix az ötödik volt az öröklési sorban.

A Jóbarátokban is feltűntek

Sára hercegné a lánya után maga is feltűnt a filmvásznon, a kilencvenes és kétezres évek népszerű sorozatában, a Jóbarátokban ugyanis ő maga is kapott egy rövidebb szerepet. Amikor a Jóbarátok stábja 1998-ban Londonba utazott egy rész forgatására, maga a hercegné is látható volt néhány képkocka erejéig, amely különösen nagy öröm lehetett a számára, ugyanis ő és lányai is nagy Jóbarátok-rajongók.

Lovasból színésznő

Erzsébet királynő unokája, Anna hercegnő lánya, Zara Tindall ugyan lovastusában ezüstérmet nyert olimpiai versenyzőként vált igazán ismertté, a sport mellett azonban a színészi pályán is nyomot hagyott: az IMDb oldala szerint a királyi unoka nevéhez már három film is fűződik.

(Borítókép: Vilmos herceg. Fotó: Richard Stonehouse / Getty Images)