Öt év után adott koncertet Adele, Tom Cruise rejtélyes nővel az oldalán jelent meg

Közel öt év elteltével lépett fel újra nyilvános koncerten a brit közönségkedvenc énekesnő, Adele, aki szülővárosában, Londonban örvendeztette meg pénteken a rajongókat. A közönség soraiban több híresség, köztük Tom Cruise is feltűnt, akit elképzelhető, hogy már új párjával az oldalán kaptak lencsevégre.

Meglehetősen érzelmesre sikeredett az Oscar-, Golden Globe-, valamint tizenötszörös Grammy-díjas angol énekesnő, Adele visszatérése, aki a héten 5 éves kihagyást követően adott újra nyilvános koncertet a londoni Hyde Parkban.

A közel kétórásra sikeredett fellépést 65 ezer ember hallgathatta végig, és nemcsak az énekesnő, hanem a közönség soraiban is jó páran elérzékenyültek a koncerten.

Olyan furcsa újra ilyen tömeg előtt énekelni. Annyira ideges vagyok minden előadás előtt, de egyszerűen imádok itt lenni

– idézi Adele pénteki, koncert utáni benyomásait a BBC.

A nyilvános fellépést hosszú idő óta nem vállaló énekesnő visszatérése nem Londonban lett volna az eredeti tervek szerint, azonban mindössze egy nappal ezelőtt a Las Vegasba tervezett, januárban rajtoló koncertsorozatát lemondta. Ahogyan az Index is beszámolt róla, az énekesnő kezdetben arra hivatkozott, hogy csapatából többen is elkapták a koronavírust, végül azonban kiderült, hogy nem tudták volna úgy megrendezni a fellépéseket, ahogyan azt korábban elképzelték. A híresztelések szerint a Ceasar’s Palace vezetőségével sem tudtak megegyezni néhány kérdésben.

A turné megszervezése azért vált igencsak sürgetővé, mert az énekesnő szeretne gyermeket vállalni, így kérdéses, meddig lesz képes turnézni. Ugyan a koncertek pótlására egyelőre csak tervek vannak, a TMZ információi szerint közel lehet a megállapodás, várhatóan a Zappos Theatre-ben kerül majd sor a fellépésekre.

A Ceasar’s Palace-ben található Colosseum 4100 fő befogadására alkalmas, ezzel ellentétben a Zappos Theatre-ben már 7000 vendég fér el, így valószínűleg újra megindulhatnak a jegyeladások. A koncertsorozat időpontját tekintve még semmi nem biztos, de a cél az, hogy a nyár végén kezdetét vehesse a turné.

Tom Cruise rejtélyes nővel az oldalán jelent meg

A londoni koncert nemcsak a színpadon éneklő Adele, hanem a közönség soraiban megjelent sztárok miatt is igencsak különlegesre sikeredett. A fellépésre még a nemrég párjával szakító Tom Cruise is kilátogatott, nem is akárhogyan: egy rejtélyes, egyelőre a nyilvánosság számára ismeretlen nővel az oldalán jelent meg a rendezvényen – szúrta ki a DailyMail.

A Top Gun-sztár és korábbi párja, Hayley Atwell június elején jelentette be, hogy nem alkotnak többé egy párt:

Sajnos nem működött a dolog közöttük. Inkább úgy döntöttek, jobb, ha barátok maradnak

– mondta akkor a történtekkel kapcsolatban egy közeli forrás.

A két színész tavaly ősszel már szakított egyszer, ám az idei év elején úgy gondolták, adnak még egy esélyt a kapcsolatuknak. A problémákat azonban láthatóan nem sikerült megoldaniuk, így nem valószínű, hogy harmadjára is belevágnak a dologba. Olyannyira nem, hogy Atwell sem búslakodik már a szakítás miatt, a The Sun szerint szintén továbblépett.

