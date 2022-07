A beteg Bruce Willist fejőstehénnek használta producere

Hiába romlott az állapota, és felejtette el rendre szövegeit, továbbra is sorra alkalmazták hollywoodi akciófilmekben az afáziával küzdő Bruce Willist. Ugyan a betegsége csak később lett diagnosztizálva, a színész ismerősei szerint szégyenteljes, ahogyan bántak az elmúlt években már szenvedő filmcsillaggal.

Az utolsó filléreket is legombolta róla, haszon érdekében használhatta ki a nemrég afáziával diagnosztizált Bruce Willist a hollywoodi producer, Randall Emmett, akivel az elmúlt években is tucatnyi filmen dolgozott a kollégái szerint már akkor is gyakran gyengélkedő színész.

A Los Angeles Times cikke szerint Randall Emmett filmproducer befektetőket vert át, folyamatosan kábítószert fogyasztott, korábbi párjának, Lala Kentnek pedig szexuális szolgáltatás nyújtásáért cserébe filmszerepeket ajánlott fel.

A lap forrásai elmondták, Emmett boldog volt, hogy Willis nevét csatolhatja a filmjeihez – és ebből komoly vagyonra tehet szert –, még azt követően is, hogy annak betegségére fény derült.

2020 szeptemberében Emmett rendezte a most 67 éves színész főszereplésével készült Hajsza egy gyilkos után című filmet, amelynek forgatásán a stáb több tagja szerint még egy kaszkadőrkoordinátor segítségével sem tudta rávenni a színészt, hogy berúgjon egy ajtót. A producer ekkor feldúltan elhagyta a forgatás helyszínét, mire a zavarodott Willis csak annyit kérdezett: „Valamit rosszul csináltam?”

Vaknak kell lenni ahhoz, hogy valaki ne lássa, mennyire szenvedett

– idézte fel a fájdalmas pillanatot a filmen dolgozó Alicia Haverland a New York Postnak.

Az ominózus esetet követő estén a producer állítólag sírva hívta fel menyasszonyát a színész egészségi állapota miatt.

Nem tudom ezt tovább csinálni, ez annyira szomorú, Bruce nem emlékszik egyetlen sorára sem, az sem tudja, hol van

– mondta Lala Kent.

Emmett ezt követően azonban a kesergés ellenére tovább dolgozott filmeken Willisszel együtt, a telefonhívás után még összesen öt filmen dolgoztak, mindezt azért, hogy a színész nevének köszönhetően a producer pénzhez jusson, amivel az Emmett/Furla Oasis nevű filmgyárának tartozásait tudta finanszírozni.

Amikor a cégnek pénzre volt szüksége, Emmett és üzlettársa, George Furla újra kitalált egy hülye filmet, amiben Bruce szerepelhet

– ecsetelte a produkciós irodánál korábban asszisztensként dolgozó Anna Szymanska.

A felhozott vádakat Emmett egytől egyig tagadta, azt állítja, hogy a könnyes beszélgetésre Kenttel nem került sor, és nem tudott Willis egészségi állapotának romlásáról sem.

A New York Postnak elküldött nyilatkozatában a producer szóvivője, Sallie Hofmeister kijelentette: „Randall nagyon büszke arra a munkára, amelyet ő és Bruce Willis az elmúlt 15 évben végzett. Bruce minden egyes filmen, amin együtt dolgoztak, élvezte a forgatást, szeretett golfozni, vacsorázni és kommunikálni a stábbal. Ha Bruce nem akart volna a forgatáson lenni, nem lett volna ott. Willis korának egyik legnagyobb színésze, és több produkciós cég is kereste őt közelmúltbeli nyugdíjazásáig. Randall a legközelebbi barátai között tartja számon.”

2006-tól kezdve Bruce Willis két tucat Emmett/Furla Oasis-filmben szerepelt, azt követően is, hogy az egészségi állapota már jócskán megromlott. Az asszisztens szerint Willis mellett mindig volt egy segéd, aki mindenben támogatta őt, volt, hogy egy forgatáson fülhallgatón keresztül irányították, és segítették a szövegben a színészt. Hozzátette, amikor Willis nem volt a közelben, csapata folyton azt hangoztatta, mennyire szomorú, hogy így látják az akcióhőst.

A vádak ellenére Bruce Willis jogi csapata megvédte Emmettet.

Az ügyfelem az orvosi diagnózisa után is tovább dolgozott, mert dolgozni akart, és el is tudta végezni a rábízott feladatot

– mondta Singer.

(Borítókép: Angela Weiss / AFP)